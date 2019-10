古谷徹も登場！「ガンダムvsハローキティ」2020年春に「感謝祭」開催決定！

2019年3月に発表された「ガンダム vs ハローキティ」プロジェクト。それぞれが勝利の公約を発表し、ますますヒートアップしている本プロジェクトを応援してくれたファンに向けて感謝祭を、2020年3月22日(日)にサンリオピューロランドで開催することが決定した。



当日、対決プロジェクトを応援しポイントを集めた参加者の中から1000人(各キャラクター応援ポイント上位500人)をサンリオピューロランドに無料で招待し、対決の振り返りや公約の実践発表などの企画を実施する予定だ。



また、スペシャルゲストとして古谷徹が登場し、ガンダムとハローキティの対決を振り返りながらファン感謝祭を盛り上げる!



感謝祭への参加につながる「ポイントが貯まる」対決は、各流通で2019年12月末まで続く。



■ガンダム vs ハローキティ感謝祭『春のファン祭り』概要

日程:2020年3月22日(日)

場所:サンリオピューロランド

※ファン祭りの前後のお時間は、園内を自由にお楽しみ頂けます。

出演者:古谷徹、ガンダム、ハローキティ他、豪華ゲストも後日発表予定

内容:各対決の振り返り、公約の実践の発表、ゲストトーク

参加条件:2019年12月末まで『ガンダム・キティLINE公式アカウント』でプロジェクトポイントを貯めて、応援しているキャラクターチームのトータルランキングで500位以内にランクインすること。



■ガンダムとハローキティの勝利の公約

公約は「ガンダムまたはキティが勝ったら○○やります!」の内容をTwitterで募集した結果、下記に決定!

どちらが公約を実施するかは、2020年1月中旬に発表の予定だ。







■『ガンダム vs ハローキティ』他プロジェクト概要

各キャラクターを応援するファンが、LINEで対決に参加できるプロジェクト。

『ガンダム・キティLINE公式アカウント』を友だち登録後、ガンダム派かキティ派を選び、各ステージに参加することで、選んだキャラクターを応援することができる。

LINEの中でポイントを貯めることで、トータルランキングの上位者から豪華賞品を手に入れることもできる。また、各ステージ毎にもプレゼントが当たるキャンペーン等も実施中。2019年12月末まで、各対決ステージを開催する。



<参加方法>

1.『ガンダム・キティ LINE 公式アカウント』と友だちになり応援キャラクターを選択

2.キャンペーン対象店舗へのご来店や、対象商品のご購入で、プロジェクトポイントを貯めて各キャラクターを応援

3.応援ポイントのトータルランキングの上位者には、豪華賞品を贈呈



■公式サイト https://www.gundamvskitty.com



(C)創通・サンライズ (C)76, 19 SANRIO 著作 (株)サンリオ







■対戦状況 途中結果

<ガンダム3 - 4 ハローキティ>

・第1ステージ (丸亀製麺・イトーヨーカドー専門店街 プロジェクトポイント対決)

ガンダム46,297pt - ハローキティ 34,626pt ガンダム勝利!!



・第2ステージ (イトーヨーカドー専門店街 応募券・応募数対決)

ガンダム126,409 件 - ハローキティ 209,982 件 ハローキティ勝利!!



・第3ステージ (SCRAP 謎解きイベントクリア者数対決)

ガンダム2,414 人 - ハローキティ 3,383 人 ハローキティ勝利!!

※対決は終了しましたが謎解きは2019 年12月末まで東京ミステリーサーカスにて 好評開催中!!



・第4ステージ (プレミアムショップお買い上げノベルティ配布数対決) ガンダム勝利!!



・第5ステージ (京王電鉄スタンプラリークリア者による投票数対決)

ガンダム1,178 票 - ハローキティ 1,312 票 ハローキティ勝利!!



・第6ステージ (ジョルダン乗換案内アプリ3本勝負) 2019年12月末まで対決中!



・第7ステージ (チェスデザイン Twitter 投稿数対決) ハローキティ勝利!!



・第8ステージ (LINE スタンプランキング対決) ガンダム勝利!!

※対決は終了しましたがスタンプは好評発売中!