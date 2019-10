GENERATIONS小森隼が語る THE RAMPAGEとのチームプレイ

GENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼さん、脳科学者の茂木健一郎さんが、10月3日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。小森さんが自身の映画初出演や、開催中のドームツアーについて伝えた部分を紹介します。この日の放送でパーソナリティのとーやま校長が、10月9日(水)のゲストをTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬さんと吉野北人さんだと紹介。さらに、同系列のグループに所属する小森さんに、お二人について聞いてみました。とーやま校長:お二人は……僕は「はじめまして」なんですけど?小森:THE RAMPAGEは僕たちの1コ下の後輩グループで、二人はボーカルですね。すごくいい子なんで、生徒(リスナー)の皆さんに熱い言葉も言ってくれると思います。ちょっとほんわかした雰囲気もあるので、掴みづらい感じがあるかもしれないですけど……頑張ってください(笑)。とーやま校長:お二人に、“これ言ったらウケる”みたいなワードとかってあります?小森:あ~……絶対、そういうの、ない、です……。とーやま校長:そうなんだ(笑)。小森:僕も距離を詰めている段階なので、二人にウケる言葉は逆に僕が欲しいです(笑)。とーやま校長:そして、10月4日から……!小森:公開ですね。映画『HiGH&LOW THE WORST』!! 僕が初めて俳優に挑戦させていただいて、さらに銀幕デビューということで。人生初のことだらけなんですけど。茂木:予告編をやっていたけど、すごく面白そう!小森:ありがとうございます! これについては、THE RAMPAGEの(川村)壱馬と(吉野)北人がより熱く語ってくれると思います!とーやま校長:来週に繋がるということですね!小森:そうなんです。僕がここでジャブを打ち、公開され、ワ~っと盛り上がっているときに、二人がさらに追い討ちをかけるようにここに来る、という。チームプレイが出来上がっています!とーやま校長:LDHありがとうございます!小森:(笑)。とーやま校長:さらにGENERATIONSは、ドームツアー中なんですか?小森:そうですね。GENERATIONS初の五大ドームツアー『少年クロニクル』を、回らせていただいております! 僕たちにとっても新しい挑戦なんですけど、“GENERATIONSってこういうグループなんだぞ!”というのを、新しく作れたライブなんです。なので、“GENERATIONSって名前だけ知っているけど、どんな奴らか知らねぇな!”みたいな人に観に来て欲しいです。僕たちのファンの皆さんの友だちとか、家族とか、恋人とか、大切な人と一緒に観に来て欲しいですね。とーやま校長:僕は小森先生がライブをしているところを、まだ観たことがなくてですね。小森:そうですね。僕が大きな声で喋っているところしか……(笑)。とーやま校長:ぜひ、茂木先生も一緒に。茂木:行きたい!小森:ぜひお願いします!茂木:俺……EXILEのメンバーと日テレのスタジオで踊ったことがあるけど、俺がすごく下手くそだったの!小森:(笑)。茂木:レベルが違いすぎて、本当にリスペクト! みんなのレベルが高すぎて!!小森:いやいや。まだまだ頑張らないと……。茂木:すごいよ! じゃないと、ドームに人は来ないもん!とーやま校長:そうですよね。小森:ぜひ、遊びに来てください!さらに小森さんは、ニューアルバム『SHONEN CHRONICLE』のリリースも発表。GENERATIONSのデビュー日である11月21日に、発売されるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/10月7日(月)~10月11日(金)は、スペシャル授業を開催!!