田島貴男、一人ひとりの「ソウルパワー」に火をつけたツアー初日

田島貴男が2019年9月29日、「田島貴男 ひとりソウルツアー2019」を東京Shibuya WWW Xにて開催、大盛り上がりでツアーのスタートを切った。



近年の田島の活動として確立されている"ひとりソウル・スタイル"。歌とギター、ルーパー、フットストンプやフットタンバリンを使用して、文字通り田島貴男がひとりでステージに立ってパフォーマンスを行うライブだ。ライブ当日の田島のツイッターには、「いよいよ今年も魂の旅がスタートします!どんな「怪しい」ショウが飛び出すか!ぜひ目撃していただきだい!」と綴られており、本人も楽しみにしている様子が伺える。週末にソウルフルなショウを楽しむべく集まった大人たちの期待感で溢れかえるWWW Xのステージに登場した田島は、鮮やかなカラーのジャケットを身にまとい、大声援にクールに応えてライヴをスタート。シンプルなリズムトラックの無機的な響きとは対照的な、情熱的なヴォーカルとサムピックで弾くアクセントの強いアコースティック・ギターに早くも興奮が高まる。「渋谷!CLAP YOUR HANDS!」と煽る田島に両手を掲げて応える観客たち。







お客さんのノリも最高で、序盤の曲では、ギターをカッティングしながらステージ前に一歩踏み出したとたん、大歓声が飛ぶほどだった。全身を使って次々と圧倒的なエネルギーを放出していく田島。間奏でハイポジションを弾く際の、苦しげなような恍惚としたような、なんとも言えない”ギター弾き”な表情も魅力的だ。ボイスパーカッションをリアルタイムでサンプリングして叙情的な歌詞とファルセットのヴォーカルで酔わせたり、ある曲では観客の手拍子に乗せて歌い、曲の終盤でコーラスをサンプリング、ループさせてひとりドゥーワップ・グループのごときサウンドを聴かせる等、表情豊かなステージングを繰り広げた。









「今年も無事、ツアーが始まりました!ギリギリの進行で。みなさんには関係ない話ですが(笑)」と笑わせる等、曲間のユーモラスな語り口調のMCも楽しい。途中、洋楽曲のカバーを披露する一幕も。なかでも、とある男性レジェンド・ミュージシャンのカバーバージョンが歌われたのだが、これが素晴らしい名演だった。今後の公演ではどんなカバー曲が披露されるか注目したい。11月にNHK BSプレミアムで放送されるドラマ「歪んだ波紋」の主題歌に、ORIGINAL LOVEの楽曲「四季と歌」が起用されることがMCで告げられると、会場中が拍手喝采に包まれた。とにかくお客さんが温かくてめちゃくちゃアツい。「四季と歌」は、シンプルな弾き語りで染み入るような歌声を聴かせてくれた。







今年2月13日に発売された、ORIGINAL LOVEの約4年ぶりのオリジナル・ニューアルバム『bless You!』について、「みなさんのおかげでニューアルバム『bless You!』を出すことができました。アルバムからの、気に入ってる曲です」とタイトル曲「bless You!」が歌われた他、アルバムからは数曲が披露されていた。「接吻」などの大ヒット曲も、ひとりソウルショウならではの趣向を凝らしたアレンジで歌われ、大きな歓声を集めていた。フルアコでジャジーなソロを流麗なソロを聴かせたり、リゾネーター・ギターでのボトルネック奏法など、ギターテクニシャンぶりもたっぷり見せて、あっという間の2時間。ステージ上で躍動する田島が鼓動を打つ心臓となり、会場のお客さんに血液が流れ込んで脈打っているかのような、まさに田島がMCで口にした”1人ひとりのソウルパワー”に火をつけて一体となる、大盛況のツアー初日となった。そんなステージを作り上げられるのも、田島の圧倒的な歌唱力と卓越した演奏テクニック、そして何よりメロディーメーカーとしての類いまれなるソングライティングのセンスの賜物。こんなライヴを見せられたら、誰もが自然に体が疼いて踊り出してしまうだろう。今後、ツアーは全国をまわり11月24日(日)東京・渋谷TSUTAYA O-EASTにてツアーファイナル公演が行われる。





<商品情報>







田島貴男&長岡亮介

original live recording album

『SESSIONS』



絶賛発売中

通常盤:3000円(税抜)

完全生産限定盤(CD+ブック*)4000円(税抜) (3000セット限定生産)

*フォトグラファー松本直也と荒谷ノーマによるフォトセッションを納めたBOOK ”SESSIONS” (全88P)



=収録曲=

【 】内オリジナル アーティスト



1. ふたりソウルショウのテーマ(music & words 田島貴男)【オリジナル】

2. Lets Go!(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ】

3. 誰(music & words 長岡亮介)【ペトロールズ】

4. ハッピーバースデイソング *(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ 】

5. ASB(music & words 長岡亮介)【ペトロールズ】

6. Million Secrets of Jazz(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ】

7. 湖畔(music & words 長岡亮介)【ペトロールズ】

8. Crazy(music & words Willie Nelson)【パッツィー・クライン】

9. フリーライド(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ】

10. アンバー(music & words 長岡亮介)【ペトロールズ】

11. 接吻(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ】

12. Fuel(music & words 長岡亮介)【ペトロールズ】

13. 希望のバネ(music & words 田島貴男)【オリジナル・ラブ】

14. Love Hurts(music & words Boudleaux Bryant)【エヴァリー・ブラザーズ】



all songs performed by TAKAO TAJIMA & RYOSUKE NAGAOKA









ORIGINAL LOVE

album 『bless You!』



絶賛発売中

価格:3000円(税抜)



=収録曲=

1.アクロバットたちよ

2.ゼロセット

3.AIジョーのブルース

4.グッディガール feat. PUNPEE

5.ハッピーバースデイソング

6.疑問符

7.空気-抵抗

8.bless You!

9.いつも手をふり

10.逆行



musicians

小松秀行(Bass)、佐野康夫(Drums)、河井代介(Organ)、鹿島達也(Bass)、木暮晋也(Guitar)、真城めぐみ(Chorus)、小松シゲル(Drums)、村田シゲ(Bass)、冨田 謙(Keyboard)、村田陽一(Trombone)、小池 修(Sax)、奥村 晶(Trumpet)、弦一徹ストリングス(Strings)



guests:

渡辺香津美(Guitar)、岡安芳明(Guitar)、長岡亮介(Guitar)、PUNPEE(Rap,Scratch,SE)、角銅真実 (Vibraphone, Conga)



Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/blessyou