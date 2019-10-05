◆ 7日から宮崎で18試合を予定



ロッテは5日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加メンバーを発表した。



野手陣では今季ファームで打点（82点）・本塁打（19本）の二冠を達成した安田尚憲をはじめ、平沢大河、山口航輝ら若手のホープがメンバー入り。投手陣では4月に右肘のクリーニング手術を受けた有吉優樹が帯同する。



発表されたメンバー、大会概要は以下の通り。



なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。





◆ 参加メンバー



＜投手＞

27 山本大貴

36 有吉優樹

41 成田翔

43 小島和哉

46 岩下大輝

48 中村稔弥

56 原嵩

58 石崎剛

62 永野将司

65 古谷拓郎

69 土居豪人

121 鎌田光津希



＜捕手＞

39 吉田裕太

53 江村直也

99 柿沼友哉



＜内野手＞

5 安田尚憲

13 平沢大河

50 松田進

57 香月一也

124 茶谷健太



＜外野手＞

31 菅野剛士

51 山口航輝

61 三家和真

122 和田康士朗





◆ 試合日程

7日（月）オリックス（SOKKEN）

8日（火）阪神（アイビー）

9日（水）ハンファ（サンマリン）

10日（木）ソフトバンク（清武第二）

11日（金）予備日

12日（土）トゥサン（生目第二）

13日（日）中日（サンマリン）

14日（月）サムスン（ひむか）

15日（火）四国IL選抜（天福）

16日（水）予備日

17日（木）広島（天福）

18日（金）中日（生目第二）

19日（土）サムスン（清武第二）

20日（日）ソフトバンク（SOKKEN）

21日（月）予備日

22日（火）ハンファ（天福）

23日（水）オリックス（SOKKEN）

24日（木）阪神（ひむか）

25日（金）予備日

26日（土）トゥサン（アイビー）

27日（日）広島（天福）

28日（月）オリックス（SOKKEN）





◆ 大会概要



【期間】

2019年10月7日（月）～28日（月）



【参加チーム】

NPB＝12球団

韓国プロ野球＝3球団

四国アイランドリーグplus選抜



【球場】

▼ 宮崎市

アイビースタジアム

生目の杜運動公園第2野球場

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎

KIRISHIMAひむかスタジアム

SOKKENスタジアム

清武総合運動公園第2野球場



▼ 西都市

西都原運動公園野球場



▼ 日南市

天福球場

南郷スタジアム



▼ 日向市

お倉ヶ浜総合公園野球場



