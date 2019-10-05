◆ 7日から宮崎で18試合を予定
ロッテは5日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加メンバーを発表した。
野手陣では今季ファームで打点（82点）・本塁打（19本）の二冠を達成した安田尚憲をはじめ、平沢大河、山口航輝ら若手のホープがメンバー入り。投手陣では4月に右肘のクリーニング手術を受けた有吉優樹が帯同する。
発表されたメンバー、大会概要は以下の通り。
なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。
◆ 参加メンバー
＜投手＞
27 山本大貴
36 有吉優樹
41 成田翔
43 小島和哉
46 岩下大輝
48 中村稔弥
56 原嵩
58 石崎剛
62 永野将司
65 古谷拓郎
69 土居豪人
121 鎌田光津希
＜捕手＞
39 吉田裕太
53 江村直也
99 柿沼友哉
＜内野手＞
5 安田尚憲
13 平沢大河
50 松田進
57 香月一也
124 茶谷健太
＜外野手＞
31 菅野剛士
51 山口航輝
61 三家和真
122 和田康士朗
◆ 試合日程
7日（月）オリックス（SOKKEN）
8日（火）阪神（アイビー）
9日（水）ハンファ（サンマリン）
10日（木）ソフトバンク（清武第二）
11日（金）予備日
12日（土）トゥサン（生目第二）
13日（日）中日（サンマリン）
14日（月）サムスン（ひむか）
15日（火）四国IL選抜（天福）
16日（水）予備日
17日（木）広島（天福）
18日（金）中日（生目第二）
19日（土）サムスン（清武第二）
20日（日）ソフトバンク（SOKKEN）
21日（月）予備日
22日（火）ハンファ（天福）
23日（水）オリックス（SOKKEN）
24日（木）阪神（ひむか）
25日（金）予備日
26日（土）トゥサン（アイビー）
27日（日）広島（天福）
28日（月）オリックス（SOKKEN）
◆ 大会概要
【期間】
2019年10月7日（月）～28日（月）
【参加チーム】
NPB＝12球団
韓国プロ野球＝3球団
四国アイランドリーグplus選抜
【球場】
▼ 宮崎市
アイビースタジアム
生目の杜運動公園第2野球場
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
KIRISHIMAひむかスタジアム
SOKKENスタジアム
清武総合運動公園第2野球場
▼ 西都市
西都原運動公園野球場
▼ 日南市
天福球場
南郷スタジアム
▼ 日向市
お倉ヶ浜総合公園野球場
◆ 7日から宮崎で18試合を予定
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