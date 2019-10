ROTTENGRAFFTYが12月21、22日に京都・京都パルスプラザで行うライブイベント「ポルノ超特急2019」の出演アーティスト第2弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。

今回追加発表されたのは21日出演のEGG BRAIN、キュウソネコカミ、Crystal Lake、coldrain、NAMBA69、NOISEMAKER、04 Limited Sazabys、マキシマム ザ ホルモンと22日出演のDragon Ash、GOOD4NOTHING、SHADOWS、四星球、Hump Back、MAN WITH A MISSION、MUCCの合計15組。オフィシャルサイトでは本日10月5日12:00から27日23:59まで、チケットの第3次先行予約を受け付けている。

ポルノ超特急2019

2019年12月21日(土)京都府 京都パルスプラザ

<出演者>

金閣

キュウソネコカミ / coldrain / dustbox / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / ROTTENGRAFFTY / and more



銀閣

EGG BRAIN / Crystal Lake / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / NAMBA69 / NOISEMAKER / and more



2019年12月22日(日)京都府 京都パルスプラザ

<出演者>

金閣

10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / MUCC / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / and more



銀閣

GOOD4NOTHING / SHADOWS / SHANK / 四星球 / ハルカミライ / HAWAIIAN6 / Hump Back