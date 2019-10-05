『真・中華一番！』配信決定！　『cookpad studio食神祭』の番組配信情報も！

日本のみならず、海外でも話題のTVアニメ『真・中華一番！』が10月11日(金)から放送スタート。そこで今回、アニメ『真・中華一番！』の配信情報が解禁となった。

また、10月7日(月)からは、cookpad studioがプロデュースした『真・中華一番！』コラボメニュー、森崎友紀監修の『食戟のソーマ 神ノ皿』コラボメニューを提供する特別企画『cookpad studio 食神祭』が開催され、10月17日(木)にはマオ役・藤原夏海とシロウ役・藤井ゆきよによる『Cookpad Live』番組が配信されることも決定した。



1995年から講談社『週刊少年マガジン』にて連載スタートした『中華一番！』。その後、主人公・マオの新しい旅の始まりと共に『真・中華一番！』がスタートし、1999年まで連載された。

1997年には日本でアニメ化され、1999年からは香港、台湾を含め、中国本土約８割の都市の各テレビ局で放送され、現在も中国でその人気は衰ることなく、中国各配信サイトにおける総再生数は約6億回を突破している。



海外も含め注目のTVアニメ『真・中華一番！』は、10月11日(金)よりMBS、TBSで、10月12日（土）よりBS-TBSで放送開始。dアニメストア、dTV、AbemaTVほかで配信が決定している。



（C）小川悦司・講談社／『真・中華一番！』製作委員会

◆TVアニメ『真・中華一番！』配信情報

【10月11日（金）】

・dアニメストア 深夜３時10分開始



【10月14日（月）】

・dTV 深夜2時55分開始

・Netflix 深夜2時55分開始

・AmazonPrimeVideo 深夜2時55分開始

・ニコニコチャンネル 深夜2時55分開始

・FOD 深夜2時55分開始

・TVer 深夜2時55分開始

・MBS 動画イズム 深夜2時55分開始

・ひかりTV 深夜2時55分開始

・ビデオマーケット 深夜2時55分開始

・music.jp 深夜2時55分開始

・Rakuten TV 深夜2時55分開始

・クランクイン！ ビデオ 深夜2時55分開始

・AbemaTV 深夜3時30分開始

・GYAO！ 深夜3時00分開始



【10月15日（火）】

・DMM.com 10時00分

・Hulu 12時00分開始

・U-NEXT 12時00分開始

・アニメ放題 12時00分開始

・バンダイチャンネル 12時00分開始

・ビデオパス 12時00分開始

・J:COM オンデマンド 12時00分開始



◆『Cookpad Live』番組配信情報

【配信日】10月17日(木)19時～

【出演者】藤原夏海(マオ役)、藤井ゆきよ(シロウ役)

配信ページ https://www.cookpad.tv/episodes/11646



◆アニメ『中華一番！』作品概要

MBS”アニメイズム”枠にて10月11日（金）：毎週金曜深夜2:25～放送

TBS”アニメイズム”枠にて10月11日（金）：毎週金曜深夜2:25～放送

BS-TBS”アニメイズム”枠にて10月12日（土）：毎週土曜深夜1:30～放送



＜キャスト＞

マオ：藤原夏海、メイリィ：茅野愛衣、シロウ：藤井ゆきよ、シェル：中村悠一、レオン：杉田智和、フェイ：榎木淳弥、チョウユ：下山吉光、ルオウ：辻親八、ショウアン：中川慶一、シャン：甲斐田裕子



＜スタッフ＞

原作：小川悦司『真・中華一番！』（講談社『週刊少年マガジン』所蔵）

監督・シリーズ構成：川崎逸朗

キャラクターデザイン：長谷川早紀

音楽：市川淳

アニメーション制作協力：Production I.G

アニメーション制作：NAS

企画・制作：JY Animation



◆『cookpad studio 食神祭』概要

店 名：cookpad studio

場 所：大阪府大阪市中央区博労町３丁目６−１５ 船場心斎橋筋FUKU BLD. 2F

期 間：2019年10月7日（月）～2019年10月31日（木）

営業時間：11:00-20:00

予約方法：公式サイトから予約（予約優先制）