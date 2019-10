ひかるが生徒会長に立候補!?　『スター☆トゥインクルプリキュア』第35話あらすじ＆先行カット公開

プリキュアシリーズ第16作目として放送中のテレビアニメ『スター☆トゥインクルプリキュア』。「宇宙と星座」をモチーフに、地球を飛び出し宇宙で”キラやば~☆”な大冒険を繰り広げる! 10月6日(日)放送の第35話からあらすじ&先行場面カットが公開された。生徒会長引退の時期が迫るまどかは、後を託したいひかるに立候補を勧める。一方、どうしても生徒会長になりたい桜子も立候補して、選挙はふたりの一騎打ちに。





10月6日(日)放送

第35話「ひかるが生徒会長!?キラやば選挙バトル☆」



<あらすじ>

3年生が引退する時期になり、新たな生徒会長を選ぶ選挙が開催される。立候補者が出ない中、まどか(声:小松未可子)は新しく大きな発想を持った人物として、ひかる(声:成瀬瑛美)に立候補を持ちかける。実は生徒会長になりたくて仕方がない桜子(声:大地 葉)も、ひかるに対抗するように立候補し、ふたりは一騎打ちに。

まどかを見習って学校中をよく見てまわるようになったひかるは、まどかがいかに立派な生徒会長だったかを痛感する。一方の桜子も、学校の問題点を熱心に調べあげていたものの、他の生徒たちには理解されないでいた。

そんな桜子の心を利用しようとしたカッパード(声:細谷佳正)は、トゥインクルイマジネーションの発動によってパワーアップしたプリキュアに撃退される。そして迎えた最終演説。桜子の真意を知ったひかるは……。



<第35話スタッフ>

脚本:広田光毅

演出:志水淳児

作画監督:上野ケン 高橋 晃

美術:倉橋 隆 齋藤 優



<第35話予告映像>





☆横浜ランドマークタワーで「スター☆トゥインクルプリキュア展示 in スカイガーデン」開催!

9月21日(土)より、横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」にて「スター☆トゥインクルプリキュア展示 in スカイガーデン」 が開催中。『スター☆トゥインクルプリキュア』の作品・グッズ展示や、ダンスコーナー、キーワードラリー、フォトスポットなどが盛りだくさん! また、「コラボカフェ」ではオリジナルドリンク、タワーショップでは「限定柄缶バッジ」を発売予定だ。



【開催概要】

■名称:スター☆トゥインクルプリキュア展示 in スカイガーデン

■期間:2019年9月21日(土)〜 10月27日(日)

■場所:横浜ランドマークタワー69階展望フロア 「スカイガーデン」

※展示の観覧は無料です。

※69階展望フロア「スカイガーデン」への入場料は別途必要となりますのでご注意ください。

詳細は http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/news/2019091801.php





☆「横浜音祭り2019」にプリキュアの出演が決定

3年に一度横浜で行われる、日本最大級の音楽フェスティバル「横浜音祭り2019」(会期:2019年9月15日〜11月15日)に、「スター☆トゥインクルプリキュア」の出演が決定!



【開催概要】

横浜音祭り2019「スター☆トゥインクルプリキュア」スペシャルステージ

日程:10月13日(日)

場所:パシフィコ横浜 国際交流ゾーン プラザ

詳細は http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/news/2019083001.php

横浜音祭り2019公式HP https://yokooto.jp/





(C)ABC-A・東映アニメーション

『スター☆トゥインクルプリキュア』番組情報

毎週日曜 朝8時30分 ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中



<キャスト>

キュアスター/星奈ひかる:成瀬瑛美 キュアミルキー/羽衣ララ:小原好美 キュアソレイユ/天宮えれな:安野希世乃 キュアセレーネ/香久矢まどか:小松未可子 キュアコスモ/ブルーキャット/マオ:上坂すみれ フワ:木野日菜 プルンス:吉野裕行

<スタッフ>

シリーズディレクター:宮元宏彰 シリーズ構成:村山 功 キャラクターデザイン:高橋 晃 音楽:林 ゆうき/橘 麻美 美術:増田竜太郎/いいだりえ 色彩設計:佐久間ヨシ子



公式サイト(東映アニメーション) http://www.toei-anim.co.jp/tv/startwinkle_precure/

プリキュア公式 YouTube チャンネル https://www.youtube.com/c/precure

プリキュア公式Instagram @precure_curesta