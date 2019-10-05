ベルギーサッカー協会（KBVB）は4日、EURO2020予選に臨む同国代表メンバー28名を発表した。
メンバーにはGKティボー・クルトワやFWエデン・アザールらが選出され、ヴィッセル神戸のDFトーマス・ヴェルマーレンや前回初招集の18歳MFヤリ・ヴェルスハーレンも引き続き選ばれた。また、前回負傷によりメンバー外だったMFアクセル・ヴィツェルが復帰。その一方で、MFケヴィン・デ・ブライネは負傷により選外となった。
ベルギーは10日にホームでサンマリノ代表と、同13日にアウェイでカザフスタン代表と対戦する。
■ベルギー代表の招集メンバー28名
▼GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
シモン・ミニョレ（クラブ・ブルージュ）
マッツ・セルス（ストラスブール／フランス）
ヘンドリク・ファン・クロムブリュッヘ（アンデルレヒト）
▼DF
トビー・アルデルヴァイレルト（トッテナム／イングランド）
デドリック・ボヤタ（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
レアンデル・デンドンケル（ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）
トーマス・ヴェルマーレン（ヴィッセル神戸／日本）
ヤン・フェルトンゲン（トッテナム／イングランド）
▼MF
ヤニック・フェレイラ・カラスコ（大連一方／中国）
ティモシー・カスターニュ（アタランタ／イタリア）
ナセル・シャドリ（アンデルレヒト）
トルガン・アザール（ドルトムント／ドイツ）
トーマス・ムニエ（パリ・サンジェルマン／フランス）
デニス・プラート（レスター／イングランド）
ユーリ・ティーレマンス（レスター／イングランド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルージュ）
アクセル・ヴィツェル（ドルトムント／ドイツ）
ヤリ・ヴェルスハーレン（アンデルレヒト）
▼FW
エデン・アザール（レアル・マドリード／スペイン）
アドナン・ヤヌザイ（レアル・ソシエダ／スペイン）
マクシム・レスティエンヌ（スタンダール・リエージュ）
ドリース・メルテンス（ナポリ／イタリア）
ディヴォック・オリジ（リヴァプール／イングランド）
ミシー・バチュアイ（チェルシー／イングランド）
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／イングランド）
ロメル・ルカク（インテル／イタリア）