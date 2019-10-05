DFB（ドイツサッカー協会）は4日、国際親善試合とEURO2020予選の2試合に臨むドイツ代表メンバーを発表した。
メンバーにはMFマルコ・ロイスやMFトニ・クロースらが順当に選ばれ、22歳のMFナディエム・アミリが初招集。正GK論争を繰り広げたマヌエル・ノイアーとマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンも名を連ねた。復帰待望論が浮上したDFマッツ・フンメルスは引き続きメンバー外で、DFニコ・シュルツとMFレオン・ゴレツカも負傷により選外となった。
ドイツは、9日にホームで行われる国際親善試合でアルゼンチン代表と、13日にアウェイで行われるEURO2020予選でエストニア代表と対戦する。
■ドイツ代表の招集メンバー21名
▼GK
ベルント・レノ（アーセナル／イングランド）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）
▼DF
ヨナス・ヘクター（ケルン）
マティアス・ギンター（ボルシアMG）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
ルーカス・クロスターマン（ライプツィヒ）
ニクラス・ジューレ（バイエルン）
マルツェル・ハルステンベルク（ライプツィヒ）
ニクラス・シュタルク（ヘルタ・ベルリン）
▼MF＆FW
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
カイ・ハフェルツ（レヴァークーゼン）
トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
ティモ・ヴェルナー（ライプツィヒ）
ユリアン・ブラント（ドルトムント）
マルコ・ロイス（ドルトムント）
ナディエム・アミリ（レヴァークーゼン）
ルカ・ヴァルトシュミット（フライブルク）
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
エムレ・ジャン（ユヴェントス／イタリア）
イルカイ・ギュンドアン（マンチェスター・C／イングランド）