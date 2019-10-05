スペインサッカー協会（RFEF）は4日、10月に行われるEURO2020予選に向けて代表メンバー24名を発表した。

スペイン代表はEURO2020予選でグループFに所属し、12日にノルウェー代表と、15日にスウェーデン代表と対戦する。今回の予選に向けてDFセルヒオ・ラモスやMFファビアン・ルイス、GKダビド・デ・ヘアらを順当に招集した。

リーガ・エスパニョーラで得点ランキング首位に立つFWジェラール・モレノや、DFセルヒオ・レギロン、DFパウ・トーレスが初招集。また、DFラウール・アルビオルが復帰を果たし、負傷によりFWアルバロ・モラタやDFジョルディ・アルバはメンバー外となった。

今回のEURO2020予選に向けたスペイン代表メンバーは以下の通り。

▼GK

ダビド・デ・ヘア（マンチェスター・U）

ケパ・アリサバラガ（チェルシー）

パウ・ロペス（ローマ）

▼DF

セルヒオ・レギロン（セビージャ／初招集）

パウ・トーレス（ビジャレアル／初招集）

セルヒオ・ラモス（レアル・マドリード）

ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）

ファン・ベルナト（パリ・サンジェルマン）

ラウール・アルビオル（ビジャレアル）

イニゴ・マルティネス（ビジャレアル）

ヘスス・ナバス（セビージャ）

ディエゴ・ジョレンテ（レアル・ソシエダ）

▼MF

セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（ナポリ）

チアゴ・アルカンタラ（バイエルン）

ロドリゴ・エルナンデス（マンチェスター・C）

ダニ・セバージョス（アーセナル）

サウール・ニゲス（アトレティコ・マドリード）

サンティ・カソルラ（ビジャレアル）

ルイス・アルベルト（ラツィオ）

パブロ・サラビア（パリ・サンジェルマン）

▼FW

ジェラール・モレノ（ビジャレアル／初招集）

ロドリゴ・モレノ（バレンシア）

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）