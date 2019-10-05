スペインサッカー協会（RFEF）は4日、10月に行われるEURO2020予選に向けて代表メンバー24名を発表した。
スペイン代表はEURO2020予選でグループFに所属し、12日にノルウェー代表と、15日にスウェーデン代表と対戦する。今回の予選に向けてDFセルヒオ・ラモスやMFファビアン・ルイス、GKダビド・デ・ヘアらを順当に招集した。
リーガ・エスパニョーラで得点ランキング首位に立つFWジェラール・モレノや、DFセルヒオ・レギロン、DFパウ・トーレスが初招集。また、DFラウール・アルビオルが復帰を果たし、負傷によりFWアルバロ・モラタやDFジョルディ・アルバはメンバー外となった。
今回のEURO2020予選に向けたスペイン代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ダビド・デ・ヘア（マンチェスター・U）
ケパ・アリサバラガ（チェルシー）
パウ・ロペス（ローマ）
▼DF
セルヒオ・レギロン（セビージャ／初招集）
パウ・トーレス（ビジャレアル／初招集）
セルヒオ・ラモス（レアル・マドリード）
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）
ファン・ベルナト（パリ・サンジェルマン）
ラウール・アルビオル（ビジャレアル）
イニゴ・マルティネス（ビジャレアル）
ヘスス・ナバス（セビージャ）
ディエゴ・ジョレンテ（レアル・ソシエダ）
▼MF
セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（ナポリ）
チアゴ・アルカンタラ（バイエルン）
ロドリゴ・エルナンデス（マンチェスター・C）
ダニ・セバージョス（アーセナル）
サウール・ニゲス（アトレティコ・マドリード）
サンティ・カソルラ（ビジャレアル）
ルイス・アルベルト（ラツィオ）
パブロ・サラビア（パリ・サンジェルマン）
▼FW
ジェラール・モレノ（ビジャレアル／初招集）
ロドリゴ・モレノ（バレンシア）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）