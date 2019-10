『ダイヤのA』イベントレポ到着！　BDファンクラブ連動購入特典にはイベントDVD＆スクエア缶バッジ

2019年9月29日(日)、東京・オリンパスホール八王子にて、TVアニメ『ダイヤのA』2回目となるオーケストライベント『ダイヤの A actⅡ The OrchestraⅡ』が開催された。



『ダイヤのA actⅡ』(寺嶋裕二/コミックス1~18巻発売中)は『週刊少年マガジン』(講談社刊)にて連載中の人気野球漫画。現在テレビ東京系列ほかにてアニメが好評放送中だ。2年生となる沢村栄純(さわむら・えいじゅん)が、ついに春のセンバツ甲子園のデビューを果たし、 目指すは全国の頂点のみ! 名門復活へ、青道高校野球部の快進撃が始まる。



イベント開演直前に沢村栄純と御幸一也による陰ナレーションが流れ、今回指揮を務める永原裕哉が登壇し、オーケストライベントがスタート。



前半戦は、TVアニメ『ダイヤのA』FIRST SEASON、SECOND SEASONの映像にあわせて、永原氏の指揮のもと”青道高校オーケストラ部OB”の重厚かつ壮大なサウンドが会場に響き渡った。1000人を越す観客を魅了し、稲実戦で敗北したあとのバスでのシーンや、片岡監督の胴上げシーンなど、涙するファンも多く見られた。



後半戦が始まると、逢坂良太、島﨑信長、櫻井孝宏、花江夏樹、浅沼晋太郎、下野紘、松岡禎丞、武内駿輔、村瀬歩、畠中祐らキャスト陣がステージに登壇。オーケストラとバンドによる生演奏をBGMに、このイベントのために書き下ろされた朗読劇『遠征前』を披露すると、観客から大きな拍手が贈られた。さらにキャスト陣によるトークコーナーでは、『actⅡ』の話題で浅田浩文や結城将司、由井薫ら新1年生の話になり、村瀬と畠中がオーディションでのエピソードを語る場面も。



試合開始のサイレンがなり、オーケストラ演奏の後半戦プレーボールが告げられた。現在放送中の『actⅡ』の映像とともに、オーケストラの迫力ある演奏が、観客たちの胸を熱くさせる。アンコールでは、エンディング主題歌を担当するOxTがステージに登場。オーケストラの演奏をバックに、『ゴールデンアフタースクール』を熱唱し、観客は大いに盛り上がった。

ここでキャスト陣が再び登壇し、代表して逢坂さんから「actⅡも、2クールが終わろうとしているところですが、これからも『ダイヤのA』キャスト一同、力を合わせて最高の作品を届けていきたいと思います。本日はありがとうございました!」と挨拶があった。



最後は、観客全員がスタンディングし、FIRST SEASONのオープニング主題歌『Go EXCEED!!』を全員で熱唱。オーケストラの厳かな雰囲気から一転、観客たちはタオルを回し、拳を突き上げ、ライブ会場のような熱気が生まれた。こうしてオーケストライベントは大盛況のうちに幕を閉じた。



そしてこのイベントの映像を収録したイベントDVDが、『ダイヤのA actⅡ』Blu-ray&DVD Vol.5~Vol.8のファンクラブ連動購入特典に決定! キャスト陣による書き下ろしシナリオの朗読劇や、OxTによるライブパートも収録される。さらに、イベントキービジュアルを使用したスクエア缶バッジも特典で付属する。



(C)寺嶋裕二・講談社/『ダイヤのA actⅡ』製作委員会・テレビ東京

【Blu-ray&DVD情報】

全9巻にて発売決定!

『ダイヤのA actⅡ』Vol.1 好評販売中

価格:3800円+税(Blu-ray・DVD同額)

収録話:第1話~第3話

仕様:キャラクターデザイン田﨑聡描き下ろしスリーブケース

封入特典:スペシャルブックレット、特製缶バッジ2種 ほか



・リリーススケジュール

Vol.2:8月28日、Vol.3:10月30日、Vol.4:12月25日、Vol.5:2020年1月29日、Vol.6:3月25日、Vol.7:4月22日、Vol.8:5月27日、Vol.9:6月24日

価格:各6800円+税(Blu-ray・DVD同額)

収録話:各6話収録(※Vol.9のみ7話収録)



・ファンクラブ特典

【Vol.1~Vol.4連動特典】

ダイヤのAオールスターゲームⅢイベントDVD

※2019年6月16日(日)までにVol.1~Vol.4を全額内金予約いただいた方には、Vol.1発売日の6月26日(水)に商品と連動購入特典をお届け。※その他詳細は公式サイト・ファンクラブサイトへ。

【Vol.5~Vol.8連動特典】『ダイヤのA actⅡ The ORCHESTRAⅡ』イベントDVD&イベントキービジュアルスクエア缶バッジ1種

※2020年1月19日(日)までにVol.5~Vol.8を全額内金予約した方には、Vol.5発売日の1月29日(水)に商品と連動購入特典をお届け。※その他詳細は公式サイト・ファンクラブサイトへ。



オフィシャルファンクラブ『ダイヤのA The FAMILY』 https://diaacefamily.com/



<STAFF>

原作:寺嶋裕二『ダイヤのA actⅡ』(週刊少年マガジン/講談社刊)

監督:増原光幸

シリーズ構成:古怒田健志

キャラクターデザイン:田﨑 聡、植田 実

総作画監督:小林 亮、吉川真一

アクション作画監督:佐藤雄三、千光士海登、戸倉紀元

アニメーション制作:MADHOUSE



<CAST>

沢村栄純:逢坂良太、降谷 暁:島﨑信長、御幸一也:櫻井孝宏、奥村光舟:内田雄馬、倉持洋一:浅沼晋太郎、小湊春市:花江夏樹、結城将司:武内駿輔、瀬戸拓馬:山下大輝、由井 薫:村瀬 歩、浅田浩文:畠中 祐、本郷正宗:小野大輔、円城蓮司:諏訪部順一、吉川春乃:佐倉綾音、美馬総一郎:梅原裕一郎、神足兄弟:福島潤



<放送情報>

★地上波

テレビ東京系列 毎週火曜日夕方5時55分から放送中

テレビ和歌山 毎週木曜日朝7時30分から放送中!

奈良テレビ 2019年10月29日(火)より朝7時30分から放送スタート

★BS

BSテレ東 毎週木曜日深夜0時30分から放送中

★CS

AT-X 毎週火曜日22時から放送中

リピート放送:毎週(木)14:00/毎週(月)6:00

※週1話ずつ3回放送

※放送日時は変更になる場合あり



<配信情報>

■見逃し配信が、国内動画配信サイトで続々展開中

GYAO!、あにてれ、あにてれしあたー、アクトビラ、アニメ放題、Amazon、auビデオパス、クランクイン!ビデオ、J:COMオンデマンド、dアニメストア、DMM.com、dTV、ニコニコチャンネル、Paravi、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Hulu、ふらっと動画、U-NEXT





<原作情報>

連載:週刊少年マガジン(講談社刊)

原作:寺嶋裕二

・『ダイヤのA』講談社コミックスにて1~47巻発売中

・『ダイヤのA actⅡ』講談社コミックスにて1~18巻発売中

・累計3500万部