映画「HiGH&LOW THE WORST」の初日舞台挨拶が、本日10月4日に東京・丸の内ピカデリーにて実施された。

高橋ヒロシの「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観がクロスオーバーした物語として展開される本作。舞台挨拶には花岡楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、村山良樹役の山田裕貴、轟洋介役の前田公輝、高城司役の吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中越役の神尾楓珠、桐原誠司役の白洲迅、尾々地真也役の中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、尾々地正也役の小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、石井マドカ役の富田望生、前川新太役の矢野聖人、関虎太郎役の一ノ瀬ワタル、久保茂昭監督が、映画を鑑賞したばかりの観客が待ちわびる中、客席から登壇した。

楓士雄の幼なじみである希望ヶ丘団地のメンバーが勢揃いするのは撮影以来。川村は「撮影は1年前ぐらいに終わっていて、この1年長かったような短かったような。今でもあまり実感がなくて、不思議な気持ちです」と初日を迎えた感想を語る。久しぶりの集合に白洲は「なんかソワソワしてます。幼なじみなので(笑)」と語ると、小森も「久々でどうしたらいいのかわからない。いったん裕太くんのところに集まったけどなんか違うねって(笑)」と息の合ったやり取りを見せる。

また撮影中の裏話として、矢野は関雅虎役の小沢仁志と楽屋で2人切りになり気まずい思いをしたというエピソードを語る。「あの日、小沢さんと裕太と隼たちとしゃべってたのに2人とも出ていって小沢さんと2人きりになって。何を話していいかわからないし、2人は帰ってこないし。呼びに行ったらロケバスで控えてて……」と矢野は不満げだ。そんな矢野に対し、小森は「その場の空気から逃げたというか(笑)。僕らも初めてで緊張感もあって。裕太くんがマイクの調整で出ていったもんですから、心細くなって一緒に外に……。申し訳ありませんでした!」と謝罪。そのやり取りに、白洲は「小沢さんはいい人です」とフォローを入れていた。

当初から「HiGH&LOW」シリーズに出演してきた山田は「4年前からやらせてもらって、こうして公開を迎えてうれしいですし、大好きな『クローズ』とのコラボもうれしい。一ノ瀬さんや鈴木貴之くんとはこの作品で出会って仲良くなったので、出会いにも感謝してます」と思いを述べる。さらに一ノ瀬がサプライズで鈴木からの手紙を読み上げる一幕も。手紙で鈴木は「『ハイロー』は、鬼邪高のメンバーがいなかったらここまで盛り上がらなかったと言ってもらうことが多いですが、そんなことはありません。ずっと支えてくださった皆さんが鬼邪高のうねりを作ってくださったと思います」と感謝の気持ちを述べ、「作品を通じていろんな経験をさせてもらい、かけがえない仲間と出会えました。鬼邪高生として『ハイロー』メンバーとして、これからも続くであろう『ハイロー』シリーズの礎になれたことをうれしく思っています。鬼邪高最高!」とコメントを寄せた。

イベント中盤には、本作の宣伝応援プロデューサーを務めるやべきょうすけが登場。映画に脚本でも参加した高橋からの手紙を預かってきたと語り、「楓士雄、オロチ兄弟の真也、正也、新太に誠司、そしてマドカ。『HiGH&LOW THE WORST』本当にお疲れさまでした。曲がったキュウリじゃないけど、下手に真っ直ぐなんかにならず、それぞれの道で、自分らしくひん曲がってください。陰ながら応援してます。いつかみんなで飲みたいなー。マドカ、いつか俺にも『ヒロシ、はいあーん』ってしてね」と代読。思いもよらぬサプライズに、登壇者は口々に喜びの声を上げた。

さらにやべは、高橋が村山を描き下ろしたイラストを披露。予期せぬ出来事に驚きを隠せない山田は「マジっすか! うわ、ありがとうございます……!」とイラストを受け取り、同じポーズを取ってみせる。やべは「(高橋は)山田くんのお芝居が大好きで。村山に負けないキャラを作ろうとがんばったと聞いてます」と高橋からの言葉を伝えると、山田は「僕1人じゃ村山ってキャラは際立てなかった。皆さんのおかげです。最高ですね、言葉が見つからないです」と感無量の様子だった。

最後、川村は「本当にたくさんの方、キャストさんスタッフさんの魂が込もった最高の作品になってます。1人でもたくさんの方に届くように、心から願っています」とコメント。そして久保監督が「例えば今回、幼なじみ目線で観てもらえたら、次は村山目線や轟目線、鳳仙目線と違った角度で観てもらえたら。2度3度観ても飽きない映画だと思いますので皆さん、もう2回ぐらい観てもらえたら」と話し、舞台挨拶を締めくくった。

映画「HiGH&LOW THE WORST」

2019年10月4日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:「HiGH&LOW」/「WORST」

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭

アクション監督:大内貴仁

脚本:高橋ヒロシ / 平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓

企画制作:HI-AX

キャスト

花岡楓士雄:川村壱馬

高城司:吉野北人

ジャム男:福山康平

辻:鈴木昂秀

芝マン:龍

泰志:佐藤流司

清史:うえきやサトシ

中越:神尾楓珠

中岡:中島健

轟洋介:前田公輝

村山良樹:山田裕貴

古屋英人:鈴木貴之

関虎太郎:一ノ瀬ワタル

中茎:青木健

中林:清原翔

中園:陳内将

上田佐智雄:志尊淳

小田島有剣:塩野瑛久

沢村正次:葵揚

仁川英明:小柳心

志田健三:荒井敦史

サバカン:坂口涼太郎



市川知宏、落合モトキ、箭内夢菜、佐藤大樹、佐藤寛太、塚本高史、小沢仁志

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。

(c)2019「HiGH&LOW THE WORST」製作委員会 (c)高橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX