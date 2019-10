オルフェンズ世代に伝えたい。ファーストガンダムのハマり方

株式会社バンダイナムコアーツは、TVアニメ『機動戦士ガンダム』40周年を記念して<宇宙世紀ガンダム>(※)シリーズ作品を、新たにコレクション性を高めた統一パッケージデザインのスペシャルプライスBlu-ray【U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ】として順次発売する。



第1弾として、『機動戦士ガンダム 第08MS 小隊 ミラーズ・リポート』、『機動戦士ガンダム0083 ―ジオンの残光―』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、『機動戦士ガンダムF91』の4作品が、9月26日に発売された。



各作品共通の新規映像特典として、福井晴敏構成&シナリオを書き下ろしたスペシャル映像『機動戦士ガンダム 光る命Chronicle U.C.』を収録。また、既発売のBlu-ray 商品のブックレットなどの資料を厳選し、デジタルアーカイブとして収録するほか、本編には日本語、英語、中国語(繁体字、簡体字)字幕を収録している。さらに、作品ごとに舞台となる宇宙世紀の年数が入っている統一感のあるデザインの特製収納ケースに封入されている。



今回スポットがあてられた<宇宙世紀ガンダム>は、ファーストガンダムの知識があれば楽しさが倍増する。だが、ファーストガンダムは79年に作られたTVアニメなでの、ガンダムのことが知りたいとTVシリーズの1話から挑戦して、くじけてしまった若者たちもいるのではないだろうか?



そこで、【U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ】の発売を記念して、鉄血のオルフェンズ世代の若者たちに、「くじけないでファーストガンダムを楽しめるハマり方」を考えてみた。



まず、結論から話すと初めに観てほしい作品はタイプ別で分かれるので、自分に合った作品からチャレンジしてほしい。



・Aタイプ「昔のアニメでも楽しく見ることができる」方は、『劇場版 機動戦士ガンダム』(3部作)

・Bタイプ「映像はクオリティ重視でドラマ中心のロボット(MS)アニメも好き」な方は、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』

・Nタイプ「映像はクオリティ重視でロボット(MS)戦闘シーンが重要」な方は、『機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)』



ファーストガンダム世代が1番オススメしたい作品はAタイプの『劇場版 機動戦士ガンダム』(3部作)だが、どうしても昔の映像がネックとなり、モチベーションを維持できない場合は、Bタイプの『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(オリジン)から観ることをオススメしたい。



オリジンから見ることでファーストガンダムの重要なキャラクターたちを知ってもらうことができる。そのキャラクターたちの「その後の物語」として『劇場版 機動戦士ガンダム』(3部作)を観てもらうのはどうだろうか?



ただ、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の序盤はガンダム作品の魅力のひとつでもあるMS戦が少ないため、MS戦を重視するNタイプの人は『機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)』から観ていただきたい。そこに登場するオードリー・バーンたちのルーツを『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』で紐解き、『劇場版 機動戦士ガンダム』(3部作)、『劇場版 機動戦士Ζガンダム』(3部作)、TV版『機動戦士ガンダムΖΖ』(全47話)の流れで観ていただき、マリーダ・クルスの生い立ちを知ってもらいたい。そしてアムロとシャアの魅力にハマった場合は『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』を観ることをオススメしたい。

TV版『機動戦士ガンダムΖΖ』は話数が多いので時間的に余裕があればでチャレンジするのでも構わない。ご存知の方も多いと思うが『劇場版 機動戦士Ζガンダム』(3部作)とTVアニメ版『劇場版 機動戦士Ζガンダム』の結末は違うので、『劇場版 機動戦士Ζガンダム』(3部作)の結末で満足した人は『機動戦士ガンダムΖΖ』を観ないという楽しみ方もある。



Aタイプから楽しく観ることができた方には、【U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ】として発売される作品などを、『機動戦士ガンダム』宇宙世紀年表として記載するので参考にしてほしい。年代順に観るのもよし、公開された順に観るのも好みで。



<『機動戦士ガンダム』宇宙世紀年表>

【UC】『作品名』(公開日)/■は最低限押さえておきたい作品

■【0068】『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(2015年4月)

□【0079】『機動戦士ガンダム』(1979年4月)※劇場版3部作あり

□【0079】『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』(1996年1月)

□【0079】『機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート』(1998年8月)※08小隊第11話「震える山(後編)」の前

□【0079】『機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート』(1999年7月)

□【0079】『機動戦士ガンダム MS IGLOO 1年戦争秘録』(2004年7月)

□【0079】『機動戦士ガンダム MS IGLOO 黙示録0079』(2006年4月)

□【0079】『機動戦士ガンダム サンダーボルト 第1シーズン』(2015年12月)

□【0080】『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』(1989年3月)

□【0083】『機動戦⼠ガンダム0083 STARDUST MEMORY』(1991年5月)※0083のOVA版

□【0083】『機動戦士ガンダム0083 ―ジオンの残光―』(1992年8月)※0083の劇場版

■【0087】『機動戦士Zガンダム』(1985年3月)※劇場版3部作あり

□【0088】『機動戦士ガンダムΖΖ』(1986年3月)

■【0093】『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988年3月)

■【0096】『機動戦士ガンダムUC』(2010年2月)

□【0097】『機動戦士ガンダムNT』(2018年11月)

□【0105】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(2020年予定)

□【0123】『機動戦士ガンダムF91』(1991年3月)

□【0153】『機動戦士Vガンダム』(2015年4月)



<宇宙世紀の事件まとめ>



(※)「ガンダム」シリーズの中で、『機動戦士ガンダム』の作中で使用される暦である「宇宙世紀(UC)」を使用し、同作品と世界観を同じくした作品。





<「U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ」 2019年9月26日発売商品>

『機動戦⼠ガンダム 第08MS 小隊 ミラーズ・リポート』(3,800円/税抜)

『機動戦⼠ガンダム0083 ―ジオンの残光―』(3,800円/税抜)

『機動戦⼠ガンダム 逆襲のシャア』(3,800円/税抜)

『機動戦⼠ガンダムF91』(3,800円/税抜)



<「U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ」 2019年12月25日発売商品>

『劇場版 機動戦⼠ガンダム』(10,000 円/税抜)

『劇場版 機動戦⼠Ζガンダム』(10,000 円/税抜)



<「U.C.ガンダムBlu-ray ライブラリーズ」 2020年2月27日発売商品>

『機動戦⼠ガンダム 第08MS 小隊』(16,000 円/税抜)

『機動戦⼠ガンダム MSイグルー』(12,000 円/税抜)

『機動戦⼠ガンダム0080 ポケットの中の戦争』(8,000 円/税抜)

『機動戦⼠ガンダム0083 STARDUST MEMORY』(18,000 円/税抜)