映画『僕のヒーローアカデミア』公開記念「ヒロアカ祭り」東映太秦映画村で開催！

『週刊少年ジャンプ』で連載、TV アニメシリーズ第4期が10月12日(土)よりスタートする『僕のヒーローアカデミア』。12 月には劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』も公開されるということで、この度、映画公開記念コラボイベントとして、京都・東映太秦映画村にて2019年10 月 12 日(土)〜2020年 1 月 13 日(月・祝)の期間「ヒロアカ祭り」を開催する!



「ヒロアカ祭り」では映画村で『僕のヒーローアカデミア』の世界観を体験してもらうべく、ジオラマスポットや、回遊型イベント「雄英高校 緊急戦闘訓練 エマージェンシーバトルミッション」、ヒロアカ忍者砦に、コラボフード&グッズと盛りだくさん!



社会をおびやかす敵から人々を守るヒーローとなることを目指し、雄英高校に通う主人公・緑谷出久たちが、映画村での模擬演習のために京都にやってくるという所から始まり、参加者もヒーローの卵たちの”個性”をジオラマで体験したり、A組メンバーたちと協力して謎解きをしながら敵たちを追跡したり、友達や家族と一緒に楽しめる仕様になっている。

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング

映画村 ヒロアカ祭り



〈場所〉東映太秦映画村

〈期間〉2019 年 10 月 12 日(土)〜2020年1 月 13 日(月・祝)

※映画村には入村料が必要です。

大人 2,400 円/中高生 1,400 円/子ども(3 歳以上)1,200 円



★僕のヒーローアカデミア×映画村 映画村だけの描きおこしキャラ!





●ジオラマフォトスポット

映画村で『僕のヒーローアカデミア』の世界を味わえる展示やフォトスポットを展開。雄英高校の校門をくぐると大迫力の名場面を再現したジオラマや、各キャラの”個性”を発揮したジオラマで撮影できる。





●リアル宝探し

「雄英高校 緊急戦闘訓練 エマージェンシーバトルミッション」発動! 参加者自身が主人公となって敵を発見する回遊型イベント。参加キットを入手してA組メンバーと協力して謎を解き、敵を発見しよう! 参加賞としてヒーローカード、クリアした方にはエピローグ付のカードと缶バッジをプレゼント。





【参加賞】 ヒーローカード(全 4 種)





【クリアインセンティブ】 缶バッジ







●コラボゲーム《立体迷路 ヒロアカ忍者砦》

映画村内の人気アトラクション立体迷路「忍者の砦」と『ヒロアカ』がコラボ。迷路に隠されたスタンプを集めて脱出しよう。さらに雄英体力測定を模したゲームも登場。ゲームに挑戦するとオリジナルノベルティグッズがもらえる。お遊び代:600円





▲認定証風ブロマイド

※画像はイメージです。



《HEROおみくじ》

イベント限定おみくじを販売。お遊び代:200円



●コラボフード&グッズ

ヒロアカキャラクターたちの”個性”をイメージしたコラボフードやドリンクが映画村の食 事処で味わえる。そのほかグッズも充実。劇場版イラスト・描きおこしイラストを使用したグッズや京都の伝統工芸とコラボしたオリジナルアイテムが多数登場する。





▲アクリルフィギュアスタンド(各1650円)



★コラボフードは 1 メニューにつき特製コースターを 1 枚プレゼント!





(C)2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社



■東映太秦映画村 施設情報

【所在地】京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

【問い合わせ番号】ナビダイヤル 0570-064349

【営業時間】平日9:00~17:00(2019年12月2日〜2020年2月末日まで9:30〜17:00)

【入村料(消費税込み)】大人2400円/中高生1400円/子ども(3歳以上)1200円

【ホームページ】http://www.toei-eigamura.com