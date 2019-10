TK（凛として時雨）、12月のアコースティックライブに安藤裕子がゲスト出演

現在「Bi-Phase Brain ”L side”」と題した東名阪ツアー中のTK from 凛として時雨が、12月に大阪・東京でアコースティックライブを開催する。そのゲストボーカルとして、安藤裕子の出演が決定した。



10月2日には、suis(ヨルシカ)をゲストボーカルに迎えた配信限定シングル「melt (with suis from ヨルシカ)」をリリースしたばかりのTKだが、安藤とは2014年に「L’ULTIMO BACIO」で共演しており、TKが安藤裕子に楽曲提供をするなど、かねてより親交の厚い2人が5年ぶりに共演することとなる。







また、ライブ当日は、ファッションブランド「suzuki takayuki」や「仕立て屋のサーカス」などで知られるスズキタカユキが舞台美術を手がけることも明らかになっている。TKとスズキもまた交流が長く、これまでも衣装提供やコラボレーションアイテムの制作なども行なってきたが、ステージでの共演は初めて。どんな化学反応が起きるのか楽しみだ。



アコースティックライブ「TK (凛として時雨) Bi-Phase Brain ”R side”」のチケットは、明日10月5日より発売開始となる。





<ライブ情報>







TK (凛として時雨) Bi-Phase Brain ”R side”



大阪公演

2019年12月13日(金) 大阪市中央公会堂 大集会室

Open 18:15/Start 18:45

Info. 清水音泉 06-6357-3666



東京公演

2019年12月23日(月) Bunkamura オーチャードホール

Open 18:45/Start 19:15

Info. HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999



Guest Vocal: 安藤裕子

Support Member:

Drums: 柏倉隆史 (toe, the HIATUS)

Bass: 鈴木正人 (LITTLE CREATURES)

Violin: 須原杏

Piano: 小松陽子

Stage Design: スズキタカユキ



チケット:全席指定 ¥6,600 (税込)

一般発売日:2019年10月5日(土)