日本ハムの吉田輝星

◆ 7日から宮崎で17試合を予定

　日本ハムは4日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加メンバーを発表した。

　日本ハムはドラフト1位ルーキー・吉田輝星らを筆頭に若手中心のメンバー構成。この夏に肘の手術を受けた松本剛もメンバーに入った。

　なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。


◆ 参加メンバー

＜監督＞
85　荒木大輔

＜コーチ＞
72　原田　豊
82　加藤武治
87　吉岡雄二
77　小田智之
78　高橋信二
71　飯山裕志
76　紺田敏正
83　島崎　毅


＜投手＞
13　生田目翼
18　吉田輝星
20　上原健太
29　井口和朋
35　西村天裕
37　柿木　蓮
40　福田　俊
46　田中瑛斗
48　高山優希
50　鈴木遼太郎
52　宮台康平
59　吉田侑樹
63　北浦竜次

＜捕手＞
10　清水優心
30　宇佐見真吾
60　郡　拓也
64　田宮裕涼
68　石川　亮

＜内野手＞
12　松本　剛
32　谷内亮太
38　石井一成
45　平沼翔太
55　難波侑平
62　高濱祐仁
70　今井順之助

＜外野手＞
43　白村明弘
61　姫野優也
66　万波中正
144　海老原一佳


◆ 大会概要

【期間】
2019年10月7日（月）～28日（月）

【参加チーム】
NPB＝12球団
韓国プロ野球＝3球団
四国アイランドリーグplus選抜

【球場】
▼ 宮崎市
アイビースタジアム
生目の杜運動公園第2野球場
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
KIRISHIMAひむかスタジアム
SOKKENスタジアム
清武総合運動公園第2野球場

▼ 西都市
西都原運動公園野球場

▼ 日南市
天福球場
南郷スタジアム

▼ 日向市
お倉ヶ浜総合公園野球場