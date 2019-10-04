◆ 7日から宮崎で17試合を予定



日本ハムは4日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加メンバーを発表した。



日本ハムはドラフト1位ルーキー・吉田輝星らを筆頭に若手中心のメンバー構成。この夏に肘の手術を受けた松本剛もメンバーに入った。



なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。





◆ 参加メンバー



＜監督＞

85 荒木大輔



＜コーチ＞

72 原田 豊

82 加藤武治

87 吉岡雄二

77 小田智之

78 高橋信二

71 飯山裕志

76 紺田敏正

83 島崎 毅





＜投手＞

13 生田目翼

18 吉田輝星

20 上原健太

29 井口和朋

35 西村天裕

37 柿木 蓮

40 福田 俊

46 田中瑛斗

48 高山優希

50 鈴木遼太郎

52 宮台康平

59 吉田侑樹

63 北浦竜次



＜捕手＞

10 清水優心

30 宇佐見真吾

60 郡 拓也

64 田宮裕涼

68 石川 亮



＜内野手＞

12 松本 剛

32 谷内亮太

38 石井一成

45 平沼翔太

55 難波侑平

62 高濱祐仁

70 今井順之助



＜外野手＞

43 白村明弘

61 姫野優也

66 万波中正

144 海老原一佳





◆ 大会概要



【期間】

2019年10月7日（月）～28日（月）



【参加チーム】

NPB＝12球団

韓国プロ野球＝3球団

四国アイランドリーグplus選抜



【球場】

▼ 宮崎市

アイビースタジアム

生目の杜運動公園第2野球場

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎

KIRISHIMAひむかスタジアム

SOKKENスタジアム

清武総合運動公園第2野球場



▼ 西都市

西都原運動公園野球場



▼ 日南市

天福球場

南郷スタジアム



▼ 日向市

お倉ヶ浜総合公園野球場



