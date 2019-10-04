◆ 7日から宮崎で17試合を予定
日本ハムは4日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加メンバーを発表した。
日本ハムはドラフト1位ルーキー・吉田輝星らを筆頭に若手中心のメンバー構成。この夏に肘の手術を受けた松本剛もメンバーに入った。
なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。
◆ 参加メンバー
＜監督＞
85 荒木大輔
＜コーチ＞
72 原田 豊
82 加藤武治
87 吉岡雄二
77 小田智之
78 高橋信二
71 飯山裕志
76 紺田敏正
83 島崎 毅
＜投手＞
13 生田目翼
18 吉田輝星
20 上原健太
29 井口和朋
35 西村天裕
37 柿木 蓮
40 福田 俊
46 田中瑛斗
48 高山優希
50 鈴木遼太郎
52 宮台康平
59 吉田侑樹
63 北浦竜次
＜捕手＞
10 清水優心
30 宇佐見真吾
60 郡 拓也
64 田宮裕涼
68 石川 亮
＜内野手＞
12 松本 剛
32 谷内亮太
38 石井一成
45 平沼翔太
55 難波侑平
62 高濱祐仁
70 今井順之助
＜外野手＞
43 白村明弘
61 姫野優也
66 万波中正
144 海老原一佳
◆ 大会概要
【期間】
2019年10月7日（月）～28日（月）
【参加チーム】
NPB＝12球団
韓国プロ野球＝3球団
四国アイランドリーグplus選抜
【球場】
▼ 宮崎市
アイビースタジアム
生目の杜運動公園第2野球場
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
KIRISHIMAひむかスタジアム
SOKKENスタジアム
清武総合運動公園第2野球場
▼ 西都市
西都原運動公園野球場
▼ 日南市
天福球場
南郷スタジアム
▼ 日向市
お倉ヶ浜総合公園野球場
◆ 7日から宮崎で17試合を予定
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