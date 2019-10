ゴジラの歴史を写真で体感！貴重なプロップも！「ゴジラEXPO2019」10月21日より開催決定

第1作目となる映画『ゴジラ』が1954年に公開され、今年65周年を迎えるゴジラ。

ゴジラ生誕65周年のメモリアルイヤーに、貴重な写真とプロップでゴジラの歴史を振り返る、「ゴジラEXPO2019 〜写真で見るゴジラの歴史〜in OIOI」が10月21日(月)より有楽町マルイ8F・イベントスペースにてスタートする。また有楽町を皮切りに、大阪、福岡と巡回していく。



「ゴジラEXPO」では、1954年の映画『ゴジラ』のスーツの基となった雛形の貴重な写真を大判パネルと解説で展示。『ゴジラ』という映画と、そのキャラクターが誕生するまでの過程を写真とともに振り返りつつ、貴重なプロッなども展示する。



また、東宝とALPHABOATによるYouTubeを活用した人材発掘・オーディション・プロジェクト「GEMSTONE(ジェムストーン)」の第1回オーディション企画「ゴジラ」で入賞した、クリエイターによる描き下ろし作品もパネル展示で紹介。「ゴジラ65周年」をテーマに、山口修平氏、YELLOW JUNKIE(kyo→ko)氏、小波 健氏の3名が、初代ゴジラを新たに描き下ろしている。



さらに、今回「ゴジラEXPO」が開催される東京・大阪・福岡の3テーマでもジェムストーンクリエイターが新たにゴジラを作画し、各会場ごとに違う3つのキービジュアルでお出迎え!

もちろん、描き下ろしイラストを使用したグッズも会場にて販売する予定だ。



写真やプロップでゴジラの65年の軌跡を振り返り、次世代のクリエイターによる斬新なゴジライラストでゴジラのこれからを体感できる展示会となっている。会場では展示写真を収録した図録も販売 (本体価格1,818円+税)。





▲山口修平作氏画【東京】KV



▲小波 健氏 描き下ろしゴジラ(1954)



▲山口修平氏 描き下ろしゴジラ(1954)



▲YELLOW JUNKIE(kyo→ko)氏 描き下ろしゴジラ(1954)



▲会場で販売される展示写真を収録した図録(本体価格1,818円+税)のカバーと、図録イメージ。





【展示会名】ゴジラEXPO 2019 〜写真で見るゴジラの歴史〜in OIOI

【開催場所】有楽町マルイ 8F イベントスペース

【期間】2019年10月21日(月)〜11月4日(月・振休) 17日間

【入場料】大人 300円/小学生以下無料

★「博多マルイ」2F・イベントスペースで2019年11月9日(土)〜11月20日(水)の12日間※入場料無料、「なんばマルイ」7F・イベントスペースで2019年12月28日(土) 〜2020年1月13日(月・祝日) の16日間※入場料無料

※博多マルイとなんばマルイは、有楽町マルイの一部の展示物の掲出となります。



TM & (C) TOHO CO., LTD.