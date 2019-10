Mrs. GREEN APPLE ニューアルバム『Attitude』を20秒でアピール

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日にリリースされた4枚目のフルアルバム『Attitude』について、それぞれが20秒で告知をしました。その中から、同日に誕生日を迎えたベース・髙野のコメントを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」10月2日(水)放送分)大森:今日は10月2日水曜日! 僕たち、Mrs. GREEN APPLE 4枚目のフルアルバム『Attitude』のリリース日です!今日は、この『Attitude』の20秒CMをそれぞれに作ってもらおうと思います。まだ『Attitude』を買っていない生徒(リスナー)が、それを聞いたら思わずアルバムを買いたくなるような、そんなCMを即興で作ります。4人:なるほど!大森:これはメンバーのチーム力というか、絆も試されるような企画です。最初に名前を名乗ってもらって、最後は「Mrs. GREEN APPLE『Attitude』NOW ON SALE!」で締めてください。BGMは選べます。――髙野清宗(Ba.)の20秒CM(BGM:「ロマンチシズム」)大森:……いやダメですよ。(時間超過で)爆発しました。髙野:えーうそ~……でも惜しくなかった?大森:リズム体だろう?若井:刻め刻め!大森:“120BPMで何小節だったら、大体何秒だな”、とか分かる人たちでしょ!藤澤:ちょっと待って。綾華が一番不安そうな顔してる……(笑)。山中:ドラムですからね(笑)。――髙野清宗(Ba.)の20秒CM・再挑戦(BGM:「ロマンチシズム」)大森:素晴らしい! これで、生徒のみんなも分かったと思います。髙野は、頭を使ってボケれる人です!髙野:待って待って!大森:だってちゃんと出来てたじゃん!山中:(20秒)ぴったりだったよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/