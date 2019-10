Mrs. GREEN APPLE メンバーの告知力は!? ニューアルバム『Attitude』をPR

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日リリースのニューアルバム『Attitude』について、“20秒CM”と題し時間制限のある告知をしました。その中から、若井、藤澤、山中のコメントと大森のメッセージを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」10月2日(水)放送分)――“20秒CM”作成のルール・最初に名乗り、最後は「Mrs. GREEN APPLE『Attitude』NOW ON SALE!」で締める・アルバム収録曲からBGMを選ぶ――若井滉斗(Gt.)の20秒CM(BGM:「インフェルノ」)山中:時間が半分ぐらい余ったけど……!若井:あまり過ぎちゃったか!藤澤:(後半は)即興ラップになってたよね!若井:ちょっとロックな感じで、キザに行こうと思ったんだけど……。大森:なるほどね。でも若井さんには、ストップウォッチを見せてましたからね。後に残すっていうボケを、探ってるんでしょ?若井:違いますよー!――藤澤涼架(Kb.)の20秒CM(BGM:「僕のこと」)大森:素晴らしいじゃないですか……!藤澤:もう、“20秒CM!”って話になったときからずっと考えてた!若井:話もしながらね。藤澤:ずっとドキドキ……! 今回ね、大事なアルバムですから、ちゃんと伝えたかった。大森:ありがとうございます。そういう人がメンバーに1人いてくれるだけで、大森は報われるわけです!藤澤:よかったー!若井:おおっ、ごめんなさい……。4人:(笑)。――山中綾華(Dr.)の20秒CM(BGM:「lovin’」)大森:素晴らしい!若井:いいよいいよ!藤澤:優秀だな~!大森:でも、やっぱこの4人ってすごいんだなって思った! ちゃんと言える2人と、ちゃんとボケてくれる2人が……。髙野・若井:やめろよ!(笑)。(髙野は時間超過で再挑戦しました)大森:改めて、本日アルバムがリリースになりました。割とみんなに「タイトルは『Attitude』でいくよ」っていうのは、最初のほうに伝えたんです。曲もまだ出揃ってない状態で、「タイトルはこれにしようと思うんだ」って。アルバムの特性としては、あんまり先入観を作りたくないんだけど……イチ個人としては、1stフルアルバム『TWELVE』とかのときって、いろんなものに挑戦する前の僕らじゃないですか? その『TWELVE』を作っていた人たちの5~6年後が『Attitude』だと考えると、ものすごく自然だなと思っていて。涼ちゃんも20秒CMで「原点」って言ってたけど、本当にそういうアルバムだと思います。17曲あってボリューミーだけど、伝えたいことがそれだけあったということです。生徒(リスナー)にとっても大人になってから思い出せるような、大事にできるようなものが詰まったというか、いろんなものが落とし込めたと思うので、長く聴いて欲しいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/