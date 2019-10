星野源が10月14日に配信音源「Same Thing」をリリースする。

本作にはイギリス・ロンドンを拠点に活躍する8人組多国籍バンド・Superorganismが編曲、星野が作詞および作曲を担当した全編英語詞のタイトル曲「Same Thing(feat. Superorganism)」や、星野がPUNPEEと共にラップを披露する「さらしもの(feat. PUNPEE)」、後日発表される驚きのアーティストとのコラボ曲「Ain't Nobody Know」、ギターと声のみで構成されたシリアスで温かい楽曲「私」の全4曲を収録。「Same Thing(feat. Superorganism)」は本日10月4日から先行配信されており、Apple Musicのラジオ・Beats 1でこのあと1:00にスタートするゼイン・ロウの番組では全世界に向けて楽曲が初オンエアされる。

星野源 コメント

「Same Thing」というEPは僕にとって、遊びであり、挑戦であり、音楽家としての叫びです。恐ろしいほどのワクワク感と共に「音楽人生、まだこんなに面白いことがあるのか」と楽しい刺激を常に感じながら制作した最高の4曲です。お楽しみに。

星野源「Same Thing」収録曲

01. Same Thing(feat. Superorganism)

02. さらしもの(feat. PUNPEE)

03. Ain't Nobody Know

04. 私