星野源が新作EP『Same Thing』を今月リリース、スーパーオーガニズム参加曲を先行配信

星野源が大ヒットアルバム『POP VIRUS』に続く新作のリリースを発表。10月14日にダウンロード/ストリーミングでリリースされる新作は4曲入りEPとなっており、国内外の豪華アーティストを迎えたコラボレーション楽曲を収録している。



EPのタイトル曲「Same Thing(feat. Superorganism)」は、ロンドンを拠点に活躍する8人組多国籍バンド、スーパーオーガニズムと共に制作した楽曲。星野のライブを観に訪れたことをきっかけに友人関係を深め、実際にメンバーたちとスタジオに入り制作がスタートした。本楽曲は星野源が作詞・作曲をし、スーパーオーガニズムが編曲を担当。全編英語詞、双方の魅力が十二分に詰まった楽曲となっている。



同曲はApple Musicでの先行ストリーミングが本日10月4日よりスタート。さらに、インターネットラジオ・Beats 1のアンカーDJ、ゼイン・ロウの番組で、日本人初のプレミアオンエアも決定。日本時間10月4日(金)深夜1:00スタートの番組内で、全世界に向けて初めてオンエアされる。また、10月8日(火)深夜25時からオンエアのニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」での国内ラジオ初オンエアも決定している。









Zane Lowe(ゼイン・ロウ)

グラミー賞ノミネート歴を誇るプロデューサー兼DJ、Apple MusicとBeats 1を統括するグローバルクリエイティブディレクター。世界100カ国以上で放送されているZaneの番組は、自身が注目した数多くの著名なアーティストの新曲を、いち早く世界初で紹介することで知られている。ZaneはMTV UK、XFMに在籍し、その後、英国BBC「Radio 1」で13年間に渡って番組のホストを務め、2015年、米国ロサンゼルスに渡り、Apple Musicに参画するなど、音楽シーンで輝かしい経歴を誇る。Zaneは、自身でオリジナルのプログラムを編成し、ニッキー・ミナージュ、ザ・ウィークエンド、エルトン・ジョン、チャーリーXCX、フランク・オーシャン、ファレル・ウィリアムス、DJキャレドなど、アーティストがホストを務める番組も統括している。



EP『Same Thing』収録の「さらしもの (feat. PUNPEE)」には、ラッパーとしてPUNPEEが参加。共にスタジオで長い時間をかけてリリック制作、楽曲アレンジメントを突き詰めた曲で、星野による初のラップも収められているという。その他、驚きのアーティスト(詳細は後日)とのコラボレーション楽曲である「Aint Nobody Know」、ギターと声のみで構成されたシリアスで温かい楽曲「私」の2曲も含めた計4曲を収録。本作リリース後、11月からはワールドツアー(上海・NY・横浜・台湾)をスタートさせる。



〈星野源コメント〉

『Same Thing』というEPは僕にとって、遊びであり、挑戦であり、音楽家としての叫びです。恐ろしいほどのワクワク感と共に「音楽人生、まだこんなに面白いことがあるのか」と楽しい刺激を常に感じながら制作した最高の4曲です。お楽しみに。





〈リリース情報〉





星野源

『Same Thing』

2019年10月14日リリース



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私



〈ライブ情報〉



星野源 POP VIRUS World Tour



2019年11月23日

上海 National Exhibition and Convention Center Hong Arena



2019年11月25日

ニューヨーク Sony Hall

Special Guest MARK RONSON



2019年12月9日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月10日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月14日

台北 Legacy MAX



オフィシャルサイト:

http://www.hoshinogen.com/