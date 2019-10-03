劇場アニメ「BLACKFOX」の公開記念し、TV放送された本編約24分を収めた「BLACKFOX 10.5公開記念 特別版」が、本日10月3日24時よりYouTubeにて24時間限定で公開される。
10月5日に劇場公開される「BLACKFOX」は近未来の大都市を舞台に、忍者一族・石動家の長女・石動律花の活躍を描いたオリジナルSFアクション作品。総監督を野村和也、監督を篠原啓輔、脚本をハヤシナオキ、制作をStudio 3Hzが担当する。また本作をテーマにした水墨画家・イラストレーターの與座巧による墨絵アートも到着。律花 / リリィ、ミア、メリッサらキャラクターの立ち絵が墨絵風にデザインされた。
劇場アニメ「BLACK FOX」
2019年10月5日（土）より新宿バルト9ほかにて公開
スタッフ
原作：PROJECT BLACKFOX
総監督：野村和也
監督：篠原啓輔
キャラクターデザイン：斎藤敦史
脚本：ハヤシナオキ
メカニカルデザイン：片貝文洋
アニマルドローンデザイン：安藤賢司
プロデュース：infinite
アニメーション制作：Studio 3Hz
キャスト
石動律花 / リリィ：七瀬彩夏
ミア：戸松遥
メリッサ：大地葉
アレン：土田大
兵衛：津田英三
オボロ：藤原啓治
マダラ：豊崎愛生
カスミ：鳥海浩輔
ローレン：飛田展男
ブレッド：東地宏樹
ハロルド：小山力也
(c)PROJECT BLACKFOX