劇場アニメ「BLACKFOX」の公開記念し、TV放送された本編約24分を収めた「BLACKFOX 10.5公開記念 特別版」が、本日10月3日24時よりYouTubeにて24時間限定で公開される。

10月5日に劇場公開される「BLACKFOX」は近未来の大都市を舞台に、忍者一族・石動家の長女・石動律花の活躍を描いたオリジナルSFアクション作品。総監督を野村和也、監督を篠原啓輔、脚本をハヤシナオキ、制作をStudio 3Hzが担当する。また本作をテーマにした水墨画家・イラストレーターの與座巧による墨絵アートも到着。律花 / リリィ、ミア、メリッサらキャラクターの立ち絵が墨絵風にデザインされた。

劇場アニメ「BLACK FOX」

2019年10月5日（土）より新宿バルト9ほかにて公開

スタッフ

原作：PROJECT BLACKFOX

総監督：野村和也

監督：篠原啓輔

キャラクターデザイン：斎藤敦史

脚本：ハヤシナオキ

メカニカルデザイン：片貝文洋

アニマルドローンデザイン：安藤賢司

プロデュース：infinite

アニメーション制作：Studio 3Hz

キャスト

石動律花 / リリィ：七瀬彩夏

ミア：戸松遥

メリッサ：大地葉

アレン：土田大

兵衛：津田英三

オボロ：藤原啓治

マダラ：豊崎愛生

カスミ：鳥海浩輔

ローレン：飛田展男

ブレッド：東地宏樹

ハロルド：小山力也

(c)PROJECT BLACKFOX