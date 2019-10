とーやま校長「100：100で挑んでみたら…」2つの進路“50：50”で悩む17歳にアドバイス

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」10月1日(火)の放送テーマは、「掲示板逆電」。前回の放送から1人進行となったパーソナリティのとーやま校長が、リスナーの相談に電話で直接アドバイスをしました。そのなかから、進路で悩む17歳の女子リスナーとのやり取りを紹介します。――リスナー(17歳女性)と電話とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! は、いつから聴いてくれているの?リスナー:2017年に、友梨奈ちゃんが応援ガールに就任したころからです。とーやま校長:欅坂46の平手友梨奈ちゃんが、「未確認フェスティバル」の応援ガールをやってくれときだ。ってことは、校長、教頭がいるときと、俺(校長)1人のときがわかるわけじゃん。ぶっちゃけ、どう? 昨日から俺1人でやっているけど?リスナー:えー!? やっぱ……ツッコミが、心寂しいな……と(笑)。とーやま校長:(笑)。リスナー:でも校長には、あと半年1人で頑張って欲しいです(笑)。とーやま校長:うわ……こんなにも身に沁みる言葉がこの世にあるとは(笑)。そうだな、頑張るわ。でも、1人でツッコむわけにもいかないからな……。ちょっとそこは探っていくわ。で、今、なんか悩んでいることがあるの?リスナー:はい。進路について悩んでいます。今、高校2年生で、(大学進学では)2つの学部で悩んでいて、今の気持ちが「50:50」なんです。そこで、最近大きな決断(来年3月で退任)をした校長に、何かを決めるときに大切にすることを教えて欲しいです。とーやま校長:なるほど。ちなみに何と何で悩んでいるの?リスナー:私は今、英語に特化したコースに通っているんです。大学も英語に特化したところに行くんだろうな、と思っていたのですけど、インタビューや音楽とよく触れるようになって“何かを作りだすことをしてみたい”と思うようになったんです。そこで、英語に特化した学部に行くのか、何を作りだせるようなメディアの分野に行くのかで迷っています。中途半端にはしたくないので、決めたらそっちの方向に行きたいと思っているのですけど……気持ちが半分半分なので、どうしたらいいかずっと悩んでいます。とーやま校長:気持ちは同じくらいの割合なんだ?リスナー:はい。どっちを選んでも後悔はしないと思うけど、あと一歩が踏み出せない感じです。とーやま校長:この「50:50」を、「100:100」にしてみることはできないの?リスナー:どっちも「100」ですか!?とーやま校長:英語のことも「100」、メディアのほうも「100」やってみて……っていうのはどう?リスナー:え~……頭の中では「50:50」だったから……。とーやま校長:俺はこのラジオの他にもいろいろやっているけど「本業はどれなんですか?」って聞かれても、「これは副業これば本業なんて、器用なことはできない」と。どれかを選ぶなんてできないから、俺は全部を本業だと思ってやらせてもらっているのね。人からはそう見えないかもしれないけど、俺は全部を「100」でやっていて。1度そんな風に「100:100」で挑んでみたらどうかな。そのうちに「英語のほうが熱量が続くな……」とか「メディアのほうが続くな……」とか。もしかしたら、両方が「100」のまま続けられるかもしれないし。ドッキングする可能性もあるしね。リスナー:はい……。とーやま校長:「50:50」というのは、あくまでも自分のなかの話でしょ。全部を全速力でやってみて、そこから考えるというのも1つの手かもしれないよ。リスナー:はい。なんか、「100」という考えがなかったから……。でも、まだ決められないということは、どちらもまだ伸ばせるのかな、と思います。とーやま校長:そうだね。リスナー:1回それで考えて……みます。とーやま校長:そうだね。その先に、たぶん答えがあるはず!リスナー:やってみます!とーやま校長:応援してるよ!リスナー:ありがとうございます! 最後に、“喝”を入れてもらってもいいですか?とーやま校長:いくよ! かぁあああああああつっ!!!リスナー:ありがとうございます!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/