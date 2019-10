乃木坂46山崎怜奈＆日向坂46渡邉美穂から「SOL！」とーやま校長にメッセージ

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」の9月30日(月)の放送で、パーソナリティのとーやま校長から今後のお知らせがありました。この半年間は教頭を置かずに1人体制で行い、校長自身も2020年3月に退任する――というものでした。それをラジオで聴いていた、乃木坂46の山崎怜奈さん、日向坂46の渡邉美穂さんからメールが届きました。番組で読み上げた内容と、校長からお2人へのメッセージを紹介します。『本人です。今日の生放送を聴いて驚きました。教室でお会いしたことはないけれど、中学の青春時代の思い出とともに記憶に残っているとーやま校長の声が聴けなくなるなんて……。いつだったか、“俺の推しメンは井上小百合と山崎怜奈”と言ってくださって嬉しかったです。生徒としてもたくさん救われました。ありがとうございます!』とーやま校長:うわ! すごい! やった! マジで!? まだお会いできたことないんだけど、乃木坂46はSCHOOL OF LOCK! もお世話になっているし、乃木オタのみんなもたくさん聴いてくれているから。……今日も聴いてくれてたんだな。れなち、ありがとう! あの、本当に機会があったらいつでも……マジでフラっと遊びに来てください!『とーやま校長、こんばんは。今日の放送で何やらお知らせがあるというのを知って、ソワソワしながら1日を過ごしていました。いきなりの退任発表に驚きつつ、校長に感謝を伝えたくてメールを送らせていただいています。生徒としてSCHOOL OF LOCK! を聴いていたころからも、お仕事を一緒にさせていただいた今でも、校長のイメージは変わりません。熱くて真っ直ぐで、永遠の少年という感じです。今日も最初、涙声になっていましたが、未確認フェスのときもそうでしたね(笑)。校長のそういう真面目で優しいところ、素敵です。3月までの残り半年間、頑張ってください! 私も生徒として聴き続けます! そして、またSCHOOL OF LOCK! に遊びに行けたらいいな~と、こっそり思っています。SCHOOL OF LOCK! 好きだ~! 校長、最高だ~!!応援ガールこと、日向坂46・渡邉美穂より』とーやま校長:今年の夏も「マイナビ未確認フェスティバル2019」で(応援ガールとして)生徒と一緒に応援してくれてどうもありがとう。(未確認フェスで涙声になったのは)応援ガールに誘発されたんだよ!渡邉美穂ちゃんの番組とかで見る……日曜日もね(番組で)メンバーを率先して背中を叩いて励ましていて、そんな……生徒がね、今こうやって憧れられる、光を浴びるアイドルになっているということが、俺が何をしたわけじゃないけどすごく嬉しいです。ぜひまた生放送教室にも遊びに来て欲しいし、本当にフラっと来てくれていいから! メッセージ、どうもありがとう!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/