◆ ドラフト会議は17日（木）



運命の一日・ドラフト会議まで約2週間となった10月3日。この日で「プロ野球志望届」の提出が締め切りとなり、高校生は139名、大学生は107名がプロ志望を表明した。



「プロ野球志望届」は10月17日（木）に開催されるプロ野球・ドラフト会議で指名を受けるためには必ず提出しなければならないもので、今年は高校・大学あわせて246名が提出。以下に記載された選手たちは、ドラフト会議で指名を受ける権利を得た、ということだ。





今年は何と言っても高校生では佐々木朗希（大船渡）と奥川恭伸（星稜）の2人、大学生では森下暢仁（明治大）という右投手が大きな注目を集めているが、その他にも世代別の代表として活躍してきた選手や、大舞台で活躍を見せた選手たちも多数。



果たして、ここから何人の選手がプロへの扉を叩くのか。今からドラフト当日が楽しみだ。





◆ 「プロ野球志望届」提出者／高校生



小林珠維（北海道・東海大札幌）

持丸泰輝（北海道・旭川大）

冨水大和（北海道・網走桂陽）

竹内龍臣（北海道・札幌創成）

堀田賢慎（青森・青森山田）

伊藤大将（青森・八戸学院光星）

武岡龍世（青森・八戸学院光星）

石塚綜一郎（岩手・黒沢尻工）

佐々木朗希（岩手・大船渡）

渡部雅也（山形・日大山形）

伊藤海斗（山形・酒田南）

渡邉拓海（山形・酒田南）

村上 舜（山形・山形中央）

国分 渉（福島・ふたば未来学園）

濱崎鉄平（茨城・土浦三）

鶴見凌也（茨城・常盤大）

瀧上晶太（茨城・守谷）

菊田拡和（茨城・常総学院）

鈴木寛人（茨城・霞ケ浦）

山口竜民（茨城・つくば国際大）

宇賀神聖（栃木・宇都宮工）

大貫礼央（栃木・宇都宮工）

根岸綾世（群馬・渋川青翠）

宮下 侑（群馬・渋川青翠）

髙橋誠心（群馬・藤岡中央）

井上温大（群馬・前橋商）

米山魁乙（埼玉・昌平）

福島圭音（埼玉・聖望学園）

橋本大樹（埼玉・山村学園）

上 麗也（埼玉・花咲徳栄）

韮澤雄也（埼玉・花咲徳栄）

長岡秀樹（千葉・八千代松陰）

横山陸人（千葉・専大松戸）

大木稔貴（千葉・横芝敬愛）

松田賢大（東京・日大鶴ヶ丘）

萩原龍衛（東京・自由ヶ丘学園）

井上広輝（東京・日大三）

吉村誠矢（東京・学芸大付国際）

佐藤一磨（神奈川・横浜隼人）

三浦柚恵（神奈川・藤沢清流）

田中虹来（神奈川・武相）

遠藤 成（神奈川・東海大相模）

及川雅貴（神奈川・横浜）

森 敬斗（神奈川・桐蔭学園）

小林慧太（長野・上田西）

清水絢斗（長野・東海大諏訪）

大橋輝一（新潟・北越）

相葉拓夢（新潟・中越）

菅井 道（新潟・中越）

田村颯瀬（新潟・東京学館新潟）

堀 裕貴（富山・高岡商）

重吉 翼（石川・日本航空石川）

奥川恭伸（石川・星稜）

山瀬慎之助（石川・星稜）

玉村昇悟（福井・丹生）

木下元秀（福井・敦賀気比）

紅林弘太郎（静岡・駿河総合）

栗田和斗（静岡・知徳）

塩﨑栄多（静岡・浜松工）

尾形渉悟（愛知・菊華）

澤野聖悠（愛知・誉）

石川昂弥（愛知・東邦）

藤田 凌（岐阜・岐阜各務野）

赤塚健利（岐阜・中京学院大中京）

藤田健斗（岐阜・中京学院大中京）

前佑囲斗（三重・津田学園）

岡林勇希（三重・菰野）

奥田域太（三重・菰野）

北中亮祐（滋賀・守山北）

フェントン・ライアン（滋賀・光泉）

吉田 力聖（滋賀・光泉）

福山智己（滋賀・北大津）

林 優樹（滋賀・近江）

上野響平（京都・京都国際）

堅木康生（奈良・大和広陵）

落合秀市（和歌山・和歌山東）

角田涼馬（和歌山・慶風）

東妻純平（和歌山・智辯和歌山）

黒川史陽（和歌山・智辯和歌山）

飯田 蒼（大阪・かわち野）

梶浦優真（大阪・かわち野）

西田隼都（大阪・かわち野）

坪井悠太（大阪・大阪偕星）

福田慈己（大阪・大阪偕星）

関アンディ（大阪・箕面東）

清水聖也（大阪・明星）

島田魁人（大阪・英真学園）

井上広大（大阪・履正社）

竹内航大（大阪・大阪偕星）

中田惟斗（大阪・大阪桐蔭）

山河 楓（兵庫・神戸弘陵）

水上 桂（兵庫・明石商）

大森優輝（岡山・興譲館）

西 純矢（岡山・創志学園）

片山朋哉（岡山・関西）

谷岡楓太（広島・武田）

田部隼人（島根・開星）

山口翔大（島根・島根中央）

広瀬太朗（山口・誠英）

竹内皇雅（山口・周防大島）

サンドゥ・シャーンタヒル（香川・津田）

天野龍人（香川・高松南）

問可浩志（愛媛・聖カタリナ）

若松龍輝（愛媛・済美）

白川恵翔（徳島・池田）

上原優人（徳島・生光学園）

木村勇太（福岡・希望が丘）

藤岡 陸（福岡・希望が丘）

木村 仁（福岡・北九州）

多田拓人（福岡・三井）

近藤大樹（福岡・西日本短大付）

神宮隆太（福岡・西日本短大付）

済木龍輝（佐賀・佐賀商）

柏木寿志（長崎・九州文化学園）

山科颯太郎（長崎・九州文化学園）

若松聖覇（長崎・島原中央）

中ノ原悠成（熊本・秀岳館）

岩田真稀斗（熊本・文徳）

川野涼多（熊本・九州学院）

浅田将汰（熊本・有明）

荒木翔太（熊本・千原台）

富松建凌（熊本・城北）

舟越秀虎（熊本・城北）

江川侑斗（大分・大分）

翁長佳辰（大分・日本文理大付）

平野大和（宮崎・日章学園）

武藤敦貴（宮崎・都城東）

今田雄大（宮崎・宮崎日大）

日髙太勢（宮崎・宮崎日大）

小峯新陸（鹿児島・鹿児島城西）

金城洸汰（沖縄・北山）

宮城大弥（沖縄・興南）

國吉 吹（沖縄・沖縄水産）

久松優介（沖縄・沖縄カトリック）

勝連大稀（沖縄・興南）

比嘉太一（沖縄・宜野湾）



―――――

合計：139名





◆ 「プロ野球志望届」提出者／大学生



輪田 涼（釧路公立大学）

本前郁也（北翔大学）

今津辰吾（星槎道都大学）

吉田 開（富士大学）

蝦名達夫（青森大学）

津森宥紀（東北福祉大学）

大関友久（仙台大学）

小林 快（仙台大学）

稲毛田渉（仙台大学）

佐藤優悟（仙台大学）

佐藤洸雅（東北工業大学）

片岡奨人（東日本国際大学）

石森大誠（東北公益文科大学）

勝俣翔貴（国際武道大学）

梅田裕斗（城西国際大学）

入倉京一郎（山梨学院大学）

ラミレス・レンソ（白鴎大学）

金子莉久（白鴎大学）

大下誠一郎（白鴎大学）

大友 潤（高崎経済大学）

山形堅心（創価大学）

小孫竜二（創価大学）

望月大希（創価大学）

杉山晃基（創価大学）

吉村悟央（流通経済大学）

髙野貴大（流通経済大学）

古田青依（駿河台大学）

髙橋佑樹（慶應義塾大学）

津留﨑大成（慶應義塾大学）

郡司裕也（慶應義塾大学）

中村健人（慶應義塾大学）

柳町 達（慶應義塾大学）

植田将太（慶應義塾大学）

小藤 翼（早稲田大学）

檜村篤史（早稲田大学）

福岡高輝（早稲田大学）

加藤雅樹（早稲田大学）

内沢航大（法政大学）

福田光輝（法政大学）

安本竜二（法政大学）

宇草孔基（法政大学）

舩曳 海（法政大学）

伊勢大夢（明治大学）

森下暢仁（明治大学）

佐藤都志也（東洋大学）

山田知輝（東洋大学）

佐々木翼（拓殖大学）

髙部瑛斗（国士舘大学）

貞光広登（國學院大学）

伊藤雅人（國學院大学）

小玉和樹（國學院大学）

横山 楓（國學院大学）

吉村貢司郎（國學院大学）

火ノ浦明正（専修大学）

大場駿太（大正大学）

山本卓弥（亜細亜大学）

海野隆司（東海大学）

吉田大喜（日本体育大学）

北山比呂（日本体育大学）

宮本耀太（大東文化大学）

山田綾人（玉川大学）

坂本 匠（明星大学）

植月克将（明星大学）

松永健二郎（城西大学）

大城駿斗（筑波大学）

加藤 徹（筑波大学）

出井敏博（神奈川大学）

井上真幸（神奈川大学）

廣瀬流星（松蔭大学）

松田亘哲（名古屋大学）

片塩響介（中部大学）

長谷部大器（愛知大学）

秦 琢真（名古屋学院大学）

永澤蓮士（日本福祉大学）

樫山 瑠（日本福祉大学）

福本勁信（愛知学院大学）

伊藤健太（中部学院大学）

奥山皓太（静岡大学）

宮﨑柊林（皇學館大学）

小田竜輝（関西学院大学）

福島滉貴（立命館大学）

坂本裕哉（立命館大学）

谷川刀麻（近畿大学）

村西良太（近畿大学）

大西広樹（大阪商業大学）

橋本侑樹（大阪商業大学）

小野寺暖（大阪商業大学）

石原貴規（天理大学）

米田知弘（大阪大谷大学）

菅田大介（奈良学園大学）

田淵公一郎（和歌山大学）

福森 建（佛教大学）

古田佑一郎（岡山商科大学）

梅林優貴（広島文化学園大学）

勝田悠斗（愛媛大学）

宮田輝星（福岡大学）

藤﨑真悟（福岡大学）

浦本千広（九州産業大学）

福森耀真（九州産業大学）

岡部拳門（九州共立大学）

石原 司（九州共立大学）

幸喜竣哉（日本文理大学）

杉尾剛史（宮崎産業経営大学）

小川一平（東海大学九州キャンパス）

永嶺光祐（東海大学九州キャンパス）

菅原誠也（長崎国際大学）

米 凌我（長崎国際大学）



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合計：107名





※NPBドラフト対象外の選手は除く。

