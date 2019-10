スピッツの新曲「ありがとさん」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「ありがとさん」は10月9日にリリースされるニューアルバム「見っけ」の収録曲。MVは「ぎゅっと狭い部屋で演奏したい」というメンバーのリクエストからアパートの一室で撮影されたもので、監督を務めた北山大介(THREE IS A MAGIC NUMBER Inc.)は「あの昭和な、なんかカッコつけきれない世界観の中、大人になったロックバンドが全開で演奏する。令和になっても、スピッツはスピッツらしいそんなMVになっているのではないかと思います」とコメントしている。

北山大介 コメント

今回のありがとさんのMVは「ぎゅっと狭い部屋で演奏したい」というメンバーのみなさんのリクエストから企画がスタート。

学生時代の友人宅に上がりこんで、レコードを聴きまくっていた、あの頃。

思春期に誰もが体験した(しましたよね?)大きな音でロックを聴いてると親にドアをガンガンノックされて「うるさい!」と怒られ、盛り上がってるのに下の部屋のおばあちゃんがタイミング悪く、お茶とお菓子を持ってくる、あの昭和な、なんかカッコつけきれない世界観の中、大人になったロックバンドが全開で演奏する。そんなビデオにしました。室内の撮影でもよく靴を履いたままだったりしますが、その辺りも友人宅なのでちゃんと靴を脱いで上がってたり(田村さんはスリッパ履いてるし…)。

令和になっても、スピッツはスピッツらしいそんなMVになっているのではないかと思います。

北山大介 THREE IS A MAGIC NUMBER Inc.