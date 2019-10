映画『イエスタデイ』、一足先に鑑賞した著名人たちから熱いコメントが到着

主人公以外、誰もザ・ビートルズを知らないというユニークな設定が話題の映画『イエスタデイ』。この度、本作を一足早く鑑賞したザ・ビートルズを愛する著名人たちからのコメントが到着した。さらに、THE BAWDIESのメンバーが映画について熱弁する映像も公開されている。



アカデミー賞監督のダニー・ボイルと、アカデミー賞ノミネート脚本家であるリチャード・カーティスがタッグを組んだ本作。ミュージシャン、モデル、音楽評論家といった様々な著名人から届いた以下のコメントでは、「もし映画同様、自分以外の誰もビートルズを知らない世界になってしまったら、1曲目にビートルズのどの曲を歌いますか?」との質問にも答えてもらっているという。



【著名人コメント一覧】

①感想コメント

②もし映画同様、自分以外の誰もビートルズを知らない世界になってしまったら、1曲目にザ・ビートルズのどの曲を歌いますか?

■糸井重里さん(「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰)

①もう思い切って言ってあげよう。

ぼくは、そしてきみはビートルズなんだ。

さぁ、歌え!

②She Loves You/シー・ラヴズ・ユー

じぶんがレコードを買った順で。



■佐久間宣行さん(テレビ東京プロデューサー)

①素晴らしい作品を見たときに心の中で思う

「これ俺が作ったことにならないかな」が

最上級のスケールでやってくる興奮と感動

同時に切なさと世界の残酷さも見えてくる。

これは、才能と誠実さ、そして愛についての映画だと思いました。

②I Am the Walrus/アイ・アム・ザ・ウォルラス

世代的にはBeatlesを改めて聞き直したきっかけはOASISです。

OASISがとにかく色んな所でこれを歌っていたので、いつの間に好きになってしまった。



■佐藤拓也さん(androp)

①昨日まで、世界中の誰もが知っていたビートルズ。

今日、僕以外の誰も知らない。

という、とんでもないアイデアから生まれた映画。

ビートルズ好きなら誰もがクスッとなるシーンの連続。

最初から最後までビートルズ愛に溢れた内容に心が温かくなりました。

幸せの意味を改めて考えさせられる、大好きな作品です。

②Here, There and Everywhere/ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア

あまりにも美しいメロディラインと、通常では考えつかないコード進行。

みんなをあっと驚かせたい。



■ジェーン・スーさん(コラムニスト)

①「あり得ないこと」を「もしかして……」と思わせてくれる天才脚本家、

リチャード・カーティスがやってくれた!これは一級品のラブコメ映画。

こんなにも「ビートルズが存在する世界に生きていて良かった」と思わせてくれる映画もないかも。

②Norwegian Wood/ノルウェ―の森(ノ―ウェジアン・ウッド)

歌詞がわからないから鼻歌で。



■渋谷陽一さん(rockinon代表)

①笑いながらポップ・ミュージックとは何かという深いテーマまで導かれてしまう映画だ。

そこまで導いてしまうビートルズが凄すぎる。



■瀬戸あゆみさん(モデル・デザイナー)

①映画を観た後、ビートルズのどの曲が一番すきか、を模索しているが、いまだ定まらず、やはり全部いいな、という結論に至り、

また最初から聴く日々を送っている。

ビートルズ、最高!そしてそれを再確認させてくれたこの映画も!

②Here Comes the Sun/ヒア・カムズ・ザ・サン

Twist and ShoutやI Saw Her Standing Thereをかっこよく歌い上げたいものだけど、

自信がないのでここは”Here Comes the Sun”で…。



■曽我部恵一さん(ミュージシャン/サニーデイ・サービス)

①ビートルズってこういうことだよなぁってしみじみ思ったよ。素敵な映画を作ってくれて、ありがとうダニー。

②Rock and Roll Music/ロック・アンド・ロール・ミュージック

(カバーですが)しょっぱなは元気よく、ガツンと行きたいので。



■ダイアモンド☆ユカイさん(ロックシンガー・俳優)

①ビートルズを知らない世界に流れるビートルズのメロディが

こんなに愛おしいものだって事を肌で感じることが出来るチャーミングな映画に乾杯。

②Yesterday/イエスタデイ

ギターを覚えて初めて人前で歌ったイエスタデイを忘れない。まるで世界の全てが魔法を見ているみたいだった。



■田中和将さん (GRAPEVINE)

①誰もが経験によって、ちょっとした「コツ」を学びます。

人生にはたくさんの「選択」があり、そこで「コツ」を活かしたいのですが、

私達はこれからもジャック以上に様々なヘマをするでしょう。そんな時、時代を越えて「Yesterday」が聴こえます。

②I Saw Her Standing There/アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア

劇中のように友達の前で初披露するなら、しっとりしたパーソナルなものは気恥ずかしいですから、こういう方がいいですね。



■平間至さん(写真家)

①中1の時に出会った初めてのビートルズは、僕に新しい扉を開けてくれた。

そして、この映画は今の僕にまた新しい扉を開けてくれるだろう。

②Get Back/ゲット・バック

初めてバンドで演奏した曲だから



■ホリエアツシさん(ストレイテナー)

①音楽、映画、本…自分の人生に大きな影響をもたらしたもの達に、もしも出逢っていなかったら。

そして、今改めて初めて出会えるとしたら、何を思うのだろう。そんな素敵な妄想をくれる映画だった。

②Let It Be/レット・イット・ビー

中学生のとき、初めてのライブハウスのステージで、ピアノとボーカルでカバーした曲が"Let It Be"でした。



■町山智浩さん(映画評論家)

①ビートルズ信者として、この映画に不満は山ほどある。でも、あのシーン1発ですべて許す!

涙があふれてとまらなかったから!

②Happiness Is a Warm Gun/ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン

ジョン・レノン以外の誰にも作れない曲



■光村龍哉さん(NICO Touches the Walls)

①好きな子のことで昼も夜もアタマがいっぱい、、、

そんな感覚でビートルズを聴きまくった中学生の頃を、映画を観ているあいだ何度も思い出した。

どんな時代、どんな世界であろうと、きっと僕はビートルズの曲たちに何度だって恋してしまうんだろうなあ。

この映画に出てくる「ビートルズを知らない世界」の人たちのように。

②In My Life/イン・マイ・ライフ

この世で一番のバラードを知らない世界なんて僕は許せない!!(笑)



■山内総一郎さん(フジファブリック)

①観終わった後はビートルズの曲を歌いたくなり、そしてまた新しい曲が作りたくなりました。

昨日から明日へと、繋がっていくものがはっきりと感じられる映画です。

②Lady Madonna/レディ・マドンナ

聴いて楽しい、演奏して楽しい、まさにライブ曲なので

どの会場でも、初見でも盛り上がりそうだからです。



■山崎まどかさん(コラムニスト)

①レイ・ブラッドベリが書きそうなスウィートなポップ・ミュージックのおとぎ話!

リリー・ジェームズの”最高なガールフレンド”ぶりも際立っています。

②Your Mother Should Know/ユア・マザー・シュッド・ノウ

「本当はみんなビートルズを知っているべき」という裏のメッセージを込めて。



また、過去にザ・ビートルズへのリスペクトを込めたアートワークのシングル『HAPPY RAYS』を発売しているなど、彼らを敬愛してやまないTHE BAWDIESのメンバーが本作について熱弁する映像が、YouTubeにて公開中だ。







ROY(Vo,B)は「ザ・ビートルズの楽曲を改めてスゴいんだよ!っていうのを知識がまっさらな方にも伝えられる映画!! 」と、TAXMAN(G)は「アレンジも現代風で聴きやすい」と語っています。JIM(G,Cho)は「ザ・ビートルズは偉大なんだけど、一番スゴイのは曲なんだ!ってなるから説得力があるよね!!」と力説。最後に、ROYは「ザ・ビートルズを知らない人もむしろ観てほしい。みんなに観てほしい!!」と熱くアピールした。



映画『イエスタデイ』は、10月11日(金)より全国ロードショー。





