Koiさんのマンガが原作の人気アニメ「ご注文はうさぎですか??(ごちうさ)」の初の原画展「『ご注文はうさぎですか??』Dear My Sister × Sing For You 原画展」のイメージビジュアルが公開された。うさ耳ポーズのチノやココアらメインキャラクターが描かれている。

テレビアニメの放送5周年を記念した原画展で、2017年公開の「Dear My Sister」と新作OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)「Sing For You」の原画を展示する。11月6~10日にベルサール秋葉原(東京都千代田区)、同20~24日にアジア太平洋トレードセンター(大阪市住之江区)で開催される。

「ごちうさ」は、「まんがタイムきららMAX」(芳文社)で2011年から連載中の4コママンガ。高校進学を機に親元を離れ、喫茶店・ラビットハウスに住み込みながら学校に通う少女・ココアや喫茶店のオーナーの孫娘・チノらの日常が描かれている。

テレビアニメ第1期「ご注文はうさぎですか?」が2014年4~6月、第2期「ご注文はうさぎですか??」が2015年10~12月に放送された。テレビアニメ第3期が制作されることも発表されている。