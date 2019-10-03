日本サッカー協会（JFA）は3日、2022 FIFAワールドカップ カタール・アジア2次予選のモンゴル代表戦とタジキスタン代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
日本代表は10月10日に『埼玉スタジアム2002』で開催されるカタールW杯アジア2次予選でモンゴル代表と対戦。同15日にタジキスタン代表とのアウェイ戦に臨む。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▼DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
▼MF
原口元気（ハノーファー／ドイツ）
柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
堂安律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
▼FW
永井謙佑（FC東京）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）