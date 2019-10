「昔からおじさんだった訳じゃない」“the pillows”山中さわおが『あひるの空』楽曲を語る！

2019年10月より放送がスタートしたアニメ『あひるの空』のオープニングテーマを担当する the pillowsの山中さわおからコメントが到着! さらにOP曲を使用したノンクレジット映像も公開された。



本作は『週刊少年マガジン』(講談社)にて連載中の日向武史によるバスケットボール漫画が原作のアニメーション。

身長という才能をもたない主人公・車谷空(CV:梶裕貴)が、九頭龍高校・通称クズ高のほとんど活動していなかったバスケットボール部を再び立ち上がらせ、仲間とともに成長していく姿を描いていく。



今回、オープニングテーマ the pillows の「Happy Go Ducky!」を使用したノンクレジットOP 映像が公開された。

原作にも大きな影響を与えているというthe pillowsが、アニメ『あひるの空』のために制作したファン待望の楽曲で、作品の世界観が存分に表現された映像と合わせて堪能することができる。



さらに、第1話の放送を受けてthe pillowsの山中さわおからコメントが寄せられた。



■山中さわお コメント

ピロウズは全員おじさんだけど、昔からおじさんだった訳じゃない!果てしない未来に目眩がしそうな若者の時だってあったんだよ。

その頃の気持ちを思い浮かべて作った曲なんだ。気に入ってもらえたら嬉しいな。