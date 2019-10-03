アニメなどが人気の「ラブライブ！」シリーズの新プロジェクト「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の声優陣が、10月3日発売のマンガ誌「週刊ヤングジャンプ」（集英社）44号の表紙に登場した。
指出毬亜さん、相良茉優さん、楠木ともりさん、村上奈津実さん、大西亜玖璃さん、田中ちえ美さん、前田佳織里さん、鬼頭明里さん、久保田未夢さんの9人が、表紙、巻頭、巻末に登場。ピンクで統一した衣装、制服姿、私服風の写真などが掲載された。
同号は、 三都慎司さんの新連載「アルマ」が巻頭カラーを飾った。
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指出毬亜さん、相良茉優さん、楠木ともりさん、村上奈津実さん、大西亜玖璃さん、田中ちえ美さん、前田佳織里さん、鬼頭明里さん、久保田未夢さんの9人が、表紙、巻頭、巻末に登場。ピンクで統一した衣装、制服姿、私服風の写真などが掲載された。
同号は、 三都慎司さんの新連載「アルマ」が巻頭カラーを飾った。
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