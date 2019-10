トレジャーハンティングRPG『ラストイデア』TVアニメ『超余裕！』のアバター実装決定！

スクウェア・エニックスは、トレジャーハンティングRPG『ラストイデア』にて、10月3日(木)より放送開始する秋の新作TVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』のアバターの実装を決定した。



『ラストイデア』は、スクウェア・エニックスがおくるスマホ向けトレジャーハンティングRPG。新米トレジャーハンターを主人公に、王道冒険ファンタジーの物語が展開する。また、スマートフォンならではの直感的な操作でアクションを行えるシステム”スマコマ”を搭載しているのも特徴だ。



そしてこの秋、10月3日(木)より、TOKYO MX、AT-X、BSフジ、長崎文化放送にて放送を開始するTVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』は、2015年にアニメ化もされた『落第騎士の英雄譚』でも知られる海空りく先生が原作、キャラクター原案をさくらねこ先生が担当し、『GA文庫』より刊行中のライトノベル。『超余裕!』の略称で人気を集め、2016年10号の『ヤングガンガン』より、山田こたろ先生による作画の漫画版が連載されている。現在シリーズ累計100万部のセールスを突破するヒット作だ。



今回、ゲームアプリ『ラストイデア』とのクロスメディア企画が実現し、『ラストイデア』内にアバターアイテムとして、同作品に登場する人気キャラクターたちになりきれるアバターアイテムの実装が決定。また、コミックス1-7巻セットや、作品に出演する声優らのサイン色紙プレゼントキャンペーンなども準備中とのこと。



(C)海空りく・SBクリエイティブ/『超余裕!』製作委員会 (C)2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

◼️テレビアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』



2019年10月3日(木)よりTOKYO MX, AT-X, BSフジ ほかにて放送開始!

TOKYO MX:10月3日より 毎週木曜22:30〜

AT-X:10月3日より 毎週木曜21:00〜 (リピート放送:毎週(土)13:00/毎週(日)23:00/毎週(火)29:00)

BSフジ:10月8日より 毎週火曜24:00〜

長崎文化放送:10月29日より 毎週火曜25:55~

※放送日時は予告無く変更になる可能性あり。



【ストーリー】

飛行機事故に巻き込まれた7人の高校生。 彼らが目を覚ますと、そこは魔法や獣人のいる異世界だ

った。突然の事態に、彼らは混乱…することもなく、大都市の経済を牛耳ったり、悪徳貴族と戦争したり

と、やりたい放題。実は、彼らの中には誰一人普通の高校生はおらず、それぞれが政治や経済、科学、

医療の頂点に立つ”超人高校生”だった──。地球最高の叡智(えいち)と技術を持つドリームチームによ

る、”超余裕”の異世界革命物語が描かれていく。



【スタッフ】

原作:海空りく (GA文庫/SBクリエイティブ刊)

キャラクター原案:さくらねこ

監督:柳伸亮

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン・総作画監督:矢野茜



【CAST】

御子神司:小林裕介、リルル:桑原由気、大星林檎:日高里菜、猿飛忍:日岡なつみ、神崎桂音:金元寿子、一条葵:金子彩花、プリンス暁:石上静香、真田勝人:間島淳司



【HP】http://choyoyu.com/

【Twitter】@choyoyu_PR



◼️『ラストイデア』商品概要

正式名称:ラストイデア

配信開始日:2019年4月18日

対応OS:iOS/Android

ジャンル:トレジャーハンティングRPG

公式サイト:https://www.lastidea.jp

公式Twitterアカウント:@LASTIDEA_RPG