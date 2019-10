『魔法少女リリカルなのは』シリーズ15周年！ライブDAY2開催＆過去シリーズも期間限定配信中！

2004年にTVアニメ第1期の放送がスタートした『魔法少女リリカルなのは』シリーズが今年10月1日に15周年を迎え、記念イラストが公開された。また15周年記念イベント『リリカル☆ライブ』のDAY2が2020年1月19日(日)に開催されることが決定し、さらに『キャラクターソングコンプリートBOX』のジャケットや新曲情報も解禁となった。YouTube公式チャンネルでは過去シリーズ3作品の期間限定配信が決定、10月1日(火)より毎日1話ずつ公開している。



『魔法少女リリカルなのは』はTVアニメ第1期放送開始より、劇場版、ゲームと様々なメディアで展開され、BD&DVDの売り上げはシリーズ累計100万枚を突破するなど、長きにわたって人気を博してきたシリーズだ。シリーズの15周年を記念してシリーズポータルサイトもオープンし、15周年に寄せたスタッフ&キャストのメッセージも掲載されている。



そして、15周年記念イベント『リリカル☆ライブ』の2日間開催が決定し、すでに告知されていた2020年1月18日(土)に加え、1月19日(日)も開催となり、シャマル役・柚木涼香、ザフィーラ役・一条和矢の追加出演も発表され、どのようなライブが繰り広げられるのか今から期待が高まるばかり!



11月20日(水)発売の『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』のジャケットもその絵柄からわかるように、なのは、フェイト、はやての3人それぞれの子供と大人の姿が描かれた『なのは』シリーズのこれまでの歴史を感じさせるイラストとなっている。併せて、このアルバムの為に書き下ろされた新曲3曲+新録1曲の詳細も発表になり、イリスとユーリによる初のキャラソンや、なのはとフェイトの新曲などが収録される。ちなみに『リリカル☆ライブ』DAY2のチケット優先販売申込みシリアルが封入されるのでお見逃しなく。



さらにYouTube公式チャンネルにてTVアニメ過去シリーズの期間限定公開が決定! 『魔法少女リリカルなのは』、『魔法少女リリカルなのは As』、『魔法少女リリカルなのは StrikerS』の3作品を、10月1日より毎日22時に1話ずつ順次公開中。15周年を記念してこれまでの歩みを振り返りたい方も、『なのは』シリーズにまだ触れたことのない方も、この機会にぜひチェックしてみよう。



『リリカル☆ライブ』の2日間開催も発表され、15周年がさらに盛り上がる『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。みんなでお祝いしつつ、この先も『なのは』シリーズに注目だ。



<INFORMATION>

◆アニメ『魔法少女リリカルなのは』15周年記念イベント リリカル☆ライブ

【日時】 [DAY1] 2020年1月18日(土) 開場16:00/開演17:00(予定)

[DAY2] 2020年1月19日(日) 開場14:00/開演15:00(予定)

【会場】 国立代々木競技場第一体育館(東京)

【出演】 田村ゆかり、水樹奈々、植田佳奈、清水香里、真田アサミ、柚木涼香、一条和矢、小林沙苗、ゆかな、斎藤千和、中原麻衣、井上麻里奈、高橋美佳子、日笠陽子(※DAY1のみ)、阿澄佳奈(※DAY1のみ) ほか(予定)

【チケット価格】 指定席8800円(税込)



☆DAY2申し込み方法

魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOXに封入のシリアルナンバーを受付ページにご入力の上お申し込みください。

※抽選結果(当選・落選)及び座席は、期間内にお申込み頂いた方の中から抽選で決定。

<受付URL>https://pia.jp/v/nanoha19cd/

<当落発表>2019年12月5日(木)18:00頃



◆YouTube公式チャンネルにて『魔法少女リリカルなのは』過去シリーズ期間限定公開

▼『魔法少女リリカルなのは』第1話



<公開スケジュール>

『魔法少女リリカルなのは』:10月1日~10月12日22:00配信

※♯01は10月1日0:00配信

『魔法少女リリカルなのは As』:10月13日~10月25日22:00配信

『魔法少女リリカルなのは StrikerS』:10月26日~11月20日22:00配信



◆魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX(初回生産限定)



【発売日】2019年11月20日(水)

【品番】KICA-92562~7(CD6枚組)

【価格】1万2000円+税

【発売元】Seven Arcs

【販売元】キングレコード

【封入特典】『リリカル☆ライブ』DAY2 チケット優先販売申込シリアル

【収録内容】

<Disc.1>

1. Precious time/アリサ・バニングス(CV.釘宮理恵)

2. きっとStand by you/月村すずか(CV.清水愛)

3. Flying high! /高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. 優しい夢を見れるよう/リニス(CV.浅野真澄)

5. 同じ勇気/アルフ(CV.桑谷夏子)

6. Wish/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

7. 笑顔になあれ/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 君の空に/ユーノ・スクライア(CV.水橋かおり)

9. Skyblue gradation/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

10. 愛しさと優しさと/八神はやて(CV.植田佳奈)

11. BRAVE HEARTs/高町なのは(CV.田村ゆかり)

12. 旅の標/シャマル(CV.柚木涼香)

13. 無限の旅路〜友へ〜/シグナム(CV.清水香里)

14. 翼/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

15. Snow Rain/八神はやて(CV.植田佳奈)

<Disc.2>

1. あなたがくれた空/八神はやて(CV.植田佳奈)

2. 風に舞う花/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

3. STARTing STARS/高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. Flying high!(Lyrical Pop style)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

5. 笑顔になあれ(Sweet mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

6. BRAVE HEARTs(Cyber mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

7. STARTing STARS(Starlight mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 翼(Heartful mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

9. Skyblue gradation(Summertime edit)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

10. 風に舞う花(Flower mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

11. Wish(Memories mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

12. 愛しさと優しさと(Piano edit)/八神はやて(CV.植田佳奈)

13. あなたがくれた空(Windy style)/八神はやて(CV.植田佳奈)

14. Snow Rain(Another approach)/八神はやて(CV.植田佳奈)

<Disc.3>

1. 空色の約束/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)

2. 星に祈りを/八神はやて(CV.植田佳奈)

3. 魔法の言葉〜Lyrical harmony〜/高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. あなたの笑顔に/高町なのは(CV.田村ゆかり)

5. いつの日か/キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

6. Present/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

7. 2人の翼/ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)

8. あなたを想う/八神はやて(CV.植田佳奈)

9. 小さな誓い/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

10. 真紅の花/ヴィータ(CV.真田アサミ)

11. To The Real/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV.井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

12. Endless Chain/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

<Disc.4>

1. 魔法の言葉〜Lyrical harmony〜(SkyHigh Edition)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

2. Present(Sweet honey mix)/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

3. 空色の約束(Heartful ver)/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)

4. 二人の翼(Rising mix)/ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)

5. 星に祈りを(Kuru×2 mix)/八神はやて(CV.植田佳奈)

6. いつの日か(Ballade mix)/キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

7. Endless Chain(Glory Graduation ver.)/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

8. あなたの笑顔に(Piano ver.)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

9. 真紅の花(Beat mix)/ヴィータ(CV.真田アサミ)

10. あなたを想う(Holy Sing ver.)/八神はやて(CV.植田佳奈)

11. 小さな誓い(Acoustic ver.)/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

12. To The Real(Brave mix)/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV.井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

13. My Friend/川田まみ

<Disc.5>

1. 小さな花を/高町なのは(CV.田村ゆかり)

2. 君がくれた奇跡/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

3. Snow Rain 〜Ver.Holy Night〜/八神はやて(CV.植田佳奈)

4. Snow Rain Ver.Blessing Wind/八神はやて(CV.植田佳奈)、リインフォース(CV.小林沙苗)

5. Snow Rain Ver.eins/リインフォースⅠ(CV.小林沙苗)

6. Snow Rain Ver.Zwei/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

7. 勇気の翼/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 願いの蕾/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

9. 真夏のHoney Days/高町なのは(CV.田村ゆかり)

10. Daylight on Brave/キリエ・フローリアン(CV.佐藤聡美)

11. 暁の祈り/ディアーチェ(CV.植田佳奈)

12. 守りたい世界/高町なのは(CV.田村ゆかり)

13. 小さな魔法~Lyrical Flower~/高町なのは(CV.田村ゆかり)

14. Share the world/IKU

15. Keep on!! /柚子乃、RINA

<Disc.6>

1. 明日への風/フーカ・レヴェントン(CV.水瀬いのり)

2. Shiny Sky Memories/リンネ・ベルリネッタ(CV.小倉 唯)

3. いつか逢えるから/八神はやて(CV.植田佳奈)、リインフォースⅠ(CV.小林沙苗) ※新曲

4. Winds on hope〜荒野の果てへ〜/イリス(CV.日笠陽子)、ユーリ(CV.阿澄佳奈) ※新曲

5. 暁の祈り〜Ver.Trinity Hearts/ディアーチェ(CV.植田佳奈)、シュテル(CV.田村ゆかり)、レヴィ(CV.水樹奈々) ※新録

6. Brand new Days/高町なのは(CV.田村ゆかり)、フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々) ※新曲





(C)NANOHA 15th PROJECT (C)なのは PROJECT ©なのはAs PROJECT ©なのはStrikerS PROJECT

(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT (C)NANOHA The MOVIE 2nd As PROJECT (C)NANOHA Reflection PROJECT (C)NANOHA Detonation PROJECT (C)NANOHA INNOCENT PROJECT ©ViVid Strike PROJECT