「やっほー吹雪級の長女とはこの私よ！ よろしくね！」『アズールレーン』吹雪が立体化！

株式会社ブロッコリーは、10月からはTVアニメも放送スタートされる人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、活発で楽天的な吹雪級の長女「吹雪」を迫力満点の1/7スケールで立体化、本日10月2日（水）より予約受付を開始した。1万9900円＋税、2020年2月発売予定。吹雪らしい天真爛漫で可愛らしい表情と健康的な体つき、細部まで忠実に再現された艤装部分など、完成度の高い造形でどの角度から見ても楽しめる一品だ。
●1/7スケールフィギュア アズールレーン「吹雪」
＜作品名＞アズールレーン
＜商品仕様＞ABS&PVC 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
＜全高＞全高約240mm（台座含む）
＜原型製作＞トくら（knead）
＜彩色＞森山 奈菜
＜商品価格＞1万9900円＋税
＜発売日＞2020年2月予定
＜URL＞https://www.broccoli.co.jp/hobby/figure44-al_fubuki/
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株式会社ブロッコリーは、10月からはTVアニメも放送スタートされる人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、活発で楽天的な吹雪級の長女「吹雪」を迫力満点の1/7スケールで立体化、本日10月2日（水）より予約受付を開始した。1万9900円＋税、2020年2月発売予定。吹雪らしい天真爛漫で可愛らしい表情と健康的な体つき、細部まで忠実に再現された艤装部分など、完成度の高い造形でどの角度から見ても楽しめる一品だ。
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