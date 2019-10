プジョーブランド体感イベント開催│2020年に向けた日本初公開の最新モデルも

2019年10月19日(土)から26日(土)の8日間にわたり、独自のプジョーブランド体感イベント「PEUGEOT SHOW 2019 -UNBORING THE FUTURE-」が開催される。



六本木ヒルズの大屋根プラザおよびヒルズ カフェ/スペースにて開かれる本イベントでは、2020年Q3導入予定のNEW 208と電気自動車のNEW e-208を参考展示する。また、日本初導入となる新コンセプトMPVのRIFTERを見ることもできる。



今回開催されるイベント「PEUGEOT SHOW 2019 -UNBORING THE FUTURE-」は、日本国内で好調な販売を記録しているプジョーブランドのさらなる浸透を狙いとした独自イベント。テクノロジーに支配されるのではなく、感動に溢れたクルマ創りを続けていくプジョーブランドの想いを込めた ”UNBORING THE FUTURE”の新しいブランドビジョンとともに、ユーザーに電動化を含めたプジョーの現在と未来を体験いただける場となる。



本イベントでは、新ブランドメッセージの”UNBORING THE FUTURE”を具現化する新コンパクトカー、NEW 208およびNEW e-208(BEV=電気自動車)の先行展示、18日(金)のプレス発表会にて発表・発売となる日本初導入の新コンセプトMPV「RIFTER(リフター)」のお披露目、好調なセールスを記録しているSUVの5008、フラッグシップサルーン508などの現行車種も展示される。さらに開催期間中は308 SW、508、3008の各モデルの会場周辺での試乗も可能。



2019年3月のジュネーヴ国際自動車ショーにて世界初公開となった新コンパクトカーNEW 208が日本初公開となる。プジョーの新デザイン言語と新コンパクトプラットフォームCMPを採用し、最新のADAS(先進運転支援機能)と環境性能、走行性能を誇る。インテリアは新世代 UI/UXとなる3D i-Cockpitを採用。なお、国内発売は2020年Q3を予定している。







NEW e-208はNEW 208の内燃機関(ガソリン/ディーゼル)版と同時に世界初公開となったフルEV(電気 自動車)コンパクトカー。モーターの最大出力136HP、最大トルク340Nm、バッテリー容量50kWhで、一回の充電で最340km(WLTP)、450km(NEDC)の走行が可能です。国内発売は2020年Q3を予定している。※展示車両のボディカラーは赤。







日本未導入の新コンセプトMPV「RIFTER(リフター)」の展示も行われる。2018年の欧州デビュー以来、日本のユーザーから多くのリクエストを受けており、新コンセプトMPV「RIFTER(リフター)」(欧州仕様)を展示する。独特のSUVのようなスタイルと走行性能、利便性溢れるスペース、高い実用性からアウトドアアクティビティやビジネスにおける活躍が期待される。また、308、3008、5008で定評あるプラットフォームEMP2を採用したことによる最新の安全装備と快適装備によりこのセグメントにおける話題となるであろう。来年、夏の日本本格導入に先駆けたデビューエディションを18日に発表する。※展示車両は欧州仕様車。









開催期間:10月19日(土)~26日(土)11:00~20:00

会場:六本木ヒルズ 大屋根プラザおよびヒルズ カフェ/スペース 東京都港区六本木6-10-1

※体験試乗は11:00~18:00 ※プレス発表会は18日(金)14時~15時(予定)

主催:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

URL:web.peugeot.co.jp/peugeot-show2019/