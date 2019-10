[ALEXANDROS] 川上洋平 木村拓哉への提供楽曲は「自然に出てくる要素を大切に」

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。木村拓哉さんへの楽曲提供について、改めてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」10月1日(火)放送分)川上:もう発表されていますけど、来年1月に発売になる、木村拓哉さんの初のソロ作品『Go with the Flow』に、私、川上洋平も曲を提供させていただくことになりました。普通に暮らしていたらまず無い機会だし、バンド人生の中でもまぁ無いんじゃないかなということで……もう不思議ですね(笑)。ありがたいことです。以前の放送で、「この夏、3曲書く」って言ってたじゃないですか?一つは、『18祭』。もう一つは、今月(10月18日)から放送されるNHKのドラマ『ミス・ジコチョー~天才・天ノ教授の調査ファイル~』の主題歌。そして、3曲目がこの木村拓哉さんへの曲だったんですけど……どんな感じ? とか思うじゃないですか。ひとつ言えるとしたら……。こういうご依頼があったときに僕が一番大切にしているのは、作り込まないような作品にしたいなっていうか。いかにも木村拓哉さんを意識しまくったりとか、ドラマや映画などの作品に寄り添いすぎたりとかしないように、自然に出てくる要素というものを大切にしているんですね。なので、この曲も本当に直感だったりとか、自然に出てきたものを嘘偽りなく出すことに集中して作りました。タイトルとか曲の雰囲気とかは、楽しみにしておいてください!――ここで「アルペジオ」をオンエア川上:「アルペジオ」のミュージックビデオに木村拓哉さんに出演していただきました。光栄な思い出ですね。このラジオにも出演していただければ……! お願いしたいなと思っています(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/