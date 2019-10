グランドセイコーからゴジラ生誕65周年記念コラボ数量限定モデルが発売！　裏ぶたデザインは樋口真嗣！

セイコーウオッチは、国産腕時計を代表する<グランドセイコー>から、独創の駆動機構である「スプリングドライブ」の誕生20周年と、日本が誇る怪獣映画の金字塔『ゴジラ』の65周年を記念した、世界限定650本のコラボレーションモデルを発売する。2019年11月9日(土)より国内・海外で順次発売、希望小売価格は130万円+税。



セイコーとゴジラといえば、1954年の第1作『ゴジラ』で銀座に上陸したゴジラが、和光本館にそびえる時計塔を鐘の音に反応して破壊したという深い縁があり、今回のコラボモデルは、そうした過去の縁と全てのモンスターの王であるゴジラの力強さ、威厳を至るところに表現した、アニバーサリーにふさわしい特別なモデルに仕立てられている。



怪獣王の代名詞「放射熱線」を思わせる深紅のダイヤル



強烈なインパクトを放つ深紅のダイヤルには、ゴジラの口から放たれる「放射熱線」をモチーフにした力強い放射パターンが施されている。鮮やかで印象的なダイヤルに見劣りしない立体的で大きな針やインデックスは、日中はもちろん、それぞれに塗布されたルミブライトによって夜間でも高い視認性を実現。



ゴジラの力強さと共鳴する屈強なシルエットとストラップ



圧倒的な迫力と威厳を体現するマッシブなケースは、ケース底面と腕の接地面を広く、かつケースの重心を下げることで優れた装着性をもたらしている。ザラツ研磨による歪みのない平面とヘアラインの仕上げを施されたかん足がシルエットを強調。また、ゴジラの肌の質感を表現するために採用されたシャークストラップには赤いコーティングが施され、赤黒く光るゴジラの皮膚の不気味な躍動感を感じさせる。



特別仕様の裏ぶたは樋口真嗣氏がデザイン!



コラボレーションモデルだけの特別仕様として、裏ぶたには1954年の第1作を彷彿とさせる、銀座の町を破壊するゴジラと和光本館の時計塔の姿が映し出されている。このデザインは、『シン・ゴジラ』で監督・特技監督を務めた樋口真嗣氏が、グランドセイコーのアイコンである「獅子」をオマージュして作り上げた完全オリジナルのもの。搭載するムーブメントは、誕生20周年を迎えた独創の機構「スプリングドライブ」。本作では、平均月差±10秒を誇る特別制度のキャリバー「9R15」を採用している。

※実際の製品では、製造上の理由により、裏ぶたの向きが異なる場合があります。



●樋口真嗣氏コメント

1960年、初代グランドセイコーの誕生とともに、裏ぶたにあしらわれたのが「獅子の紋章」です。力や威厳、王の象徴である獅子が百獣の王ならば、怪獣の王……ゴジラこそ新しい時代のグランドセイコーの裏ぶたにふさわしいのではないか、と思い、どのゴジラとも異なる、グランドゴジラともいうべきゴジラを生み出さなければならないと心を引き締めデザインしました。また、ゴジラといえば今なお銀座四丁目にそびえる和光本館を忘れてはなりません。1954年の第一作から時報の鐘という時計にしかできない方法で果敢にもゴジラに戦いを挑み敗れ去った因縁浅からぬ戦友であります。ゴジラの傍には幾度となく壊されてもなお時を刻み続ける和光本館の時計塔を添えてみました。

日本が産んだ最高の腕時計、グランドセイコーと日本が産んだ最高の怪獣、ゴジラ。汲めども尽きぬ不撓不屈のエネルギーで貴兄の時を刻んでみてはいかがでしょうか? ……というか、私も欲しい。





<Grand Seiko> Sport Collection

Godzilla 65th Anniversary Limited Edition



品番:SBGA405

希望小売価格:1,300,000円+税

ケース:ブライトチタン

ストラップ・中留:シャーク(中留:ステンレススチール)

ダイヤル:レッド

販売数量:世界限定650本

国内取扱店:グランドセイコーブティック/グランドセイコーサロン

発売予定日:11月9日(土)



【商品仕様】

ガラス素材:デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)

裏ぶた:サファイアガラス(シースルー・スクリューバック)

防水性能:日常生活用強化防水(20気圧防水)

耐磁性能:耐磁時計(JIS耐磁時計1種)

ケースサイズ:[外径]44.5mm(りゅうず・突起部含まず)[厚さ]14.3mm

その他:ねじロック式りゅうず

アフターサービス:メーカー保証 保証期間3年間



【ムーブメント仕様】

スプリングドライブムーブメント:キャリバー9R15

巻上方式:自動巻

時間精度:平均月差±10秒(日差±0.5秒相当)(気温5℃〜35℃において腕に着けた場合)

パワーリザーブ:約72時間(約3日間)

石数:30石

付加機能:日付表示機能 パワーリザーブ表示機能



※スプリングドライブ

機械式時計と同様にぜんまいのほどける力を動力源としながら、ICと水晶振動子により正確に精度を制御するセイコー独自の駆動機構。電池が不要であること、温度変化や衝撃・振動など外部環境の影響をほぼ受けない安定した時間精度、さらに、流れるように滑らかな秒針の運び(スイープ運針)が特徴。

※ルミブライト

太陽光や照明の明かりを短時間(約10分間:500ルクス以上)で吸収して蓄え、暗い中で長時間(約3〜5時間)発光する蓄光塗料。発光し始めたときの明るさは、従来の蓄光塗料と比べて格段に明るく、長く光り続ける。また、劣化が少なく、半永久的に使える。

※ザラツ研磨

円形の定盤を回転させ、そこにケースを押し当てて面をならし、歪みのない平面を生み出すための下地処理技術。



TM & (C) TOHO CO., LTD.