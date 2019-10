『トムとジェリー』がネックレスに　ユートレジャーからコラボジュエリー登場

2020年に誕生80周年を迎えるアメリカの人気アニメーション『トムとジェリー』とキャラクタージュエリーのユートレジャーがコラボ決定! トムとジェリーをかたどったコラボネックレスが発売される。



『トムとジェリー』は猫のトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタコメディ。猫とネズミなのだけど、実はふたりはとても仲良し。いつもいっしょのトムとジェリーの笑顔が、あなたに元気を届けてくれる素敵なネックレスになった。



『【TOM and JERRY】Smile Time ネックレス』はいつもジェリーを捕まえようと奮闘するトムに抱きつく、イタズラ好きでお茶目なジェリーを細やかに再現し、透し模様で軽やかにデザイン。

主張しすぎない控えめなサイズ感なので、さり気なくお洒落に身につけてファッションを楽しむことができる。









商品は2019年10月8日(火)12:00よりユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて販売受付開始される。

価格はK18イエローゴールド、K18ホワイトゴールド、K18ピンクゴールドのネックレスが5万5000円(税込)、シルバーのネックレスが1万3200円(税込)となっている。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s19)