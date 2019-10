「ハッピーモーメンツ」をテーマに トッズのポップアップイベント

イタリアのラグジュアリーレザーブランドのトッズは 2019年10月9日(水)より、伊勢丹新宿店本館1階=ザ・ステージにてポップアップイベント「TODS HAPPY MOMENTS BY ALBER ELBAZ (トッズ ハッピーモーメンツ by アルベール・エルバス)」を開催する。



トッズと著名デザイナーとのコラボレーションによるプロジェクト「トッズ ファクトリー」の第2弾を手掛けたアルベール・エルバスは「ハッピーモーメンツ」をテーマに人生や日常の様々なシーンにおける幸せな瞬間を彩るアイテムを8月と10月の2回のドロップに分けてデザインした。



「トッズ ハッピーモーメンツ by アルベール・エルバス」2回目のドロップを飾る本イベントでは、ウィメンズおよびメンズのカラフルなコレクションをフルラインナップにて紹介。



エルバスが描くハッピーな世界観を演出した会場内には、トッズの特徴的なスニーカーソールを用いたモカシンや遊び心あふれるロゴ使いのバッグを始め、T シャツやキャップなど幅広いアイテムの中から、本イベントで先行販売(三越伊勢丹限定)となる商品も多数取り揃えている。



アルベール・エルバスはトッズの DNA に独自のひねりを加え、ドライビングシューズの新しい次元をイメージした。流線形であったり、色鮮やかであったり、非構造的なデザインや、スニーカーのソールと組み合わせたり、ロゴがあふれるものなど、バリエーションに富んでいる。



「TODS HAPPY MOMENTS BY ALBER ELBAZ」 2019年10月9日(水)~15 日(火)

伊勢丹新宿店本館 1 階=ザ・ステージ