劇場版『シンカリオン』主題歌はボイメン＆ゲストは伊藤健太郎・吉田鋼太郎！　予告編もチェック!!

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X』に、近年注目を浴びている俳優・伊藤健太郎と舞台やドラマ・映画などで活躍する俳優・吉田鋼太郎がゲスト声優として出演することが決定した。



映画主題歌はBOYS AND MEN(通称:ボイメン)が担当することも発表された。

テレビアニメでは1年半にわたりオープニングテーマ『進化理論』でシンカリオンを盛り上げた彼らの新曲は、『ガッタンゴットンGO!』。劇場版のテーマに相応しい楽曲が完成し、子どもたちが口ずさみやすい歌詞にも注目だ。

リーダーの水野からは、「『進化理論』に続いて、映画の主題歌も携わらせていただけて光栄です!! 物語に寄り添えるように気持ちを込めて作らせていただきました!!!」と楽曲への想いが詰まったコメントが到着している。



そして、ボイメンの新曲が使用された、映画の予告編も解禁となった他、本ビジュアルも到着!

さらに、映画公開日が12月27日(金)に決定し、公開に向けた前売券の発売日が10月4日(金)に。最後に、公開日以降劇場で貰うことができる入場者プレゼントの情報も初公開された。



『新幹線変形ロボ シンカリオン』は、2018年1月よりTBS系全国28局ネットで放送されてきたテレビアニメ。新幹線が移動手段だけでなく、日本の平和と安全を守るため”新幹線変形ロボシンカリオン”として活躍する世界を舞台に、そのシンカリオンと高い適合率を持つ子供たちが運転士となり、巨大な敵に立ち向かう姿を描いた物語。

劇場版では、次世代新幹線の開発を進めるためのJR東日本の新幹線試験車両「ALFA-X(アルファエックス)」がシンカリオンとして活躍する。



本作にゲスト声優として出演が決定した伊藤健太郎は、ドラマ『今日から俺は!!』や映画『コーヒーが冷めないうちに』、『惡の華』等、様々な役を演じ分ける個性派俳優。

自身がMCを務める映画情報番組『ムビふぁぼ』では、かねてより『シンカリオン』について熱く語っており、同番組のSNSで紹介されている動画内では、シンカリオンのおもちゃを手にを持ち、自分なりのアテレコ披露したこともあるという。



▲左から釘宮理恵&少年ホクト、伊藤健太郎&ナハネ、吉田鋼太郎&オハネフ



それぞれのキャストからのコメントも到着しているので、ご紹介したい。



◼️ナハネ役:伊藤健太郎コメント

劇場版『シンカリオン』で声優を務めさせて頂くことになり、とても嬉しく思っています。

ちびっ子たちに大人気の「シンカリオン」の新たなる、宇宙最強の敵役に挑戦します。

ワクワクドキドキしてもらえるよう、しっかり頑張りたいと思います。お楽しみに!!



◼️ナハネの参謀・オハネフ役:吉田鋼太郎コメント

人気アニメの敵役と聞いて、どれだけ暴れまわれるかワクワクしています。

敵には敵の矜持を示せるよう、心を込めて立ち向かいたいと思います。

同じく敵役を演じる伊藤健太郎くんと、「シンカリオン」の世界で暴れまわりたいと思います!





さらに、今作で”シンカリオン ALFA-X”の運転士として、物語の鍵を握る少年ホクトを演じるのは、テレビアニメ『鋼の錬金術師』『血界戦線』『宝石の国』など数々の作品に出演する実力派声優・釘宮理恵。本作にかける意気込みを語ってくれた。



◼️少年ホクト役:釘宮理恵コメント

はじめまして!劇場版『シンカリオン』に参加させていただくことになりました、釘宮理恵です。

先日、制作陣のみなさまとお会いする機会があったのですが、キラッキラの元気な男の子がそのまま大人になったような方たちで!

何だかすごく、わくわくしました!「自分の好きなものは、好きなままでいい」という素敵なメッセージを掲げるこの作品に、全力で体当たりしたいな、と思っています!





加えて、主題歌を担当するBOYS AND MEDの辻本達規もゲスト声優としても参加することが明らかに!

テレビアニメではBOYS AND MENとして一度物語に登場したボイメンだが、今回は「新幹線超進化研究所・北海道支部」の指令員・渡島カムイという役柄に挑戦! 再び作品に参加できる喜びのコメントを寄せた。



◼️渡島カムイ役:辻本達規(BOYS AND MEN)

以前本人役で出演させていただいた時も嬉しかったですが、今回は物語の人物を演じるのでまた違った喜びがあります!

子どもと関わる仕事をたくさんしているので、その子どもたちにまた喜んでもらえるのが楽しみです!

今回は映画なので、自分でも劇場に観に行って最後のクレジットまでわくわくしながら見たいです!

ボイメン代表として頑張ります!!!





新たに解禁された予告編は、宇宙最強の敵のナハネとオハネフが初登場し、彼らの襲来により地球に危機が迫るシーンから始まる。



ハヤトから「お父さんが子供に!?」という衝撃の台詞が飛び出し、これまで”謎の少年”とされていたキャラクターは、敵が放つ光の粒子に包まれてタイムスリップしてきた9歳の父・ホクトだったことが明らかに。日本各地からシンカリオンが集結し、敵に立ち向かう中で”シンカリオン ALFA-X”が放つ必殺技「グランクロス」は迫力満点の映像となっている。

劇場版では、「なぜシンカリオンが生み出されたのか?」その秘密も明らかになるか!?



ムビチケ(前売券)の発売日が10月4日(金)に決定。劇場購入特典は、二段階にスピード変速する【超・超・超加速!!新幹線E5系&ハヤト】。

そして、公開初日から中学生以下の小人の方が映画館で貰うことができる入場者プレゼントは、ゼンマイ式で歩行可能な【ガンガン前進!!E5はやぶさ MkⅡ】に決定した。

▲超・超・超加速!!新幹線E5系&ハヤト(左)/ガンガン前進!!E5はやぶさ MkⅡ(右)



(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019