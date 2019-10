鉄道を描いたアニメを紹介する「アニメと鉄道2019」が発刊！　『空の青さを知る人よ』を大特集！

インプレスグループで鉄道・旅・歴史メディア事業を展開する株式会社天夢人は、『旅と鉄道』2019年増刊11月号「アニメと鉄道2019」を10月1日(火)に発刊した。



アニメで登場した鉄道シーンを紹介し、撮影地などを解説する『旅と鉄道』の大ヒットシリーズ「アニメと鉄道」の最新号で、2019年版は注目アニメ映画が目白押し。特集は『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『心が叫びたがってるんだ。』に続く、監督・長井龍雪、脚本・岡田麿里、キャラクターデザイン・総作画監督・田中将賀の”超平和バスターズ”による、秩父を舞台とした三作品目となる最新アニメ映画『空の青さを知る人よ』。舞台となった秩父の街を美しく描いた場面写真と、実際の秩父の街、キャラクター解説などをまじえながら、10月11日の公開に先駆けて作品を紹介している。また、長井龍雪監督のインタビューや作品誕生秘話、”超平和バスターズ”の3人の裏話なども掲載。



また、背景の美しさが魅力のひとつである新海誠の最新作『天気の子』など、鉄道シーンが印象に残る最新アニメを中心に取り上げているほか、鉄道会社とコラボレーションした、アニメのキャラクターが車両ボディに描かれたラッピング列車を一挙紹介。





◆目次&掲載アニメ作品

【「超平和バスターズ」最新作「空の青さを知る人よ」】

●誌上プレビュー

●長井龍雪監督インタビュー

●「超平和バスターズ」はここから「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」

●横瀬駅を中心に青春物語を描いた第二作「心が叫びたがってるんだ。」

【背景を美しく描く 新海 誠の世界】

●天気の子 Weathering With You

●大成建設テレビCM「地図に残る仕事。」

【京都アニメーションの美しい鉄道シーン】

●劇場版 響け! ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~

●響け! ユーフォニアム(TV アニメシリーズ)

●映画 中二病でも恋がしたい!-Take On Me-

●中二病でも恋がしたい!(TV アニメシリーズ)

●境界の彼方(TV アニメシリーズ)

【タビテツSELECT アニメが描いた鉄道シーン】

●銀の匙 S i l v e r S p o o n

●ふらいんぐうぃっち

●W a k e U p , G i r l s !新章

●月がきれい

●あっちこっち

●ミラクル☆トレイン

●ハナヤマタ

●SHIROBAKO

●ハルチカ~ハルタとチカは青春する~

●あの夏で待ってる

●究極超人あ~る OVA

●のうりん

●メガネブ

●花咲くいろは

●グラスリップ

●たまゆら~卒業写真~

●この世界の片隅に

●うどんの国の金色蹴鞠

【鉄道を美しく描いたアニメ 2018-2019】

●「ISLAND」

●ソラとウミのアイダ

●INGRESS イングレス THE ANIMATION

●青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない

●ケムリクサ

●女子高生の無駄づかい

●まちカドまぞく

●Re:ステージ! ドリームデイズ♪

【これから公開! 注目の劇場版アニメ特集】

●新幹線変形ロボ シンカリオン

●劇場版 ハイスクール・フリート

●劇場版 冴えない彼女の育てかたFine

【鉄道会社とアニメがコラボレーション ラッピング列車大集合 2019】

●ルパン三世×JR北海道

●ノラと皇女と野良猫ハート×会津鉄道

●ガールズ&パンツァー×鹿島臨海鉄道

●空の青さを知る人よ×西武鉄道

●ラブライブ!サンシャイン!!×伊豆箱根鉄道

●Dr.S T O N E×伊豆箱根鉄道

●花咲くいろは×のと鉄道

●ゲゲゲの鬼太郎×JR西日本

●名探偵コナン×JR西日本

●ソンビランドサガ×JR九州



【書誌情報】

書名:『旅と鉄道』2019年増刊11月号「アニメと鉄道2019」

仕様:A4変型判 285×210mm 96頁

定価:1100円(税込)

発売日:2019年10月1日