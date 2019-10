“最強”の「目覚まし」「カメラ」アプリ!? ロックユニット・OLDCODEXが紹介！

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。3ヵ月の期間限定パーソナリティも、9月24日(火)の放送でラスト! 最終回となるこの日の放送では、10月17日(木)スタートの全国ツアー中に、“バンド内で流行ること間違いなし”の目覚ましアプリを紹介しました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年9月24日(火)放送より)この日は、OLDCODEXのパーソナリティ担当が最終回とあって、たくさんのメールが届きました。なかでも2人が注目したのは、リスナーがYORKE.にオススメする“最強アプリ”。<リスナーからのメッセージ>「私は、朝が弱すぎて機嫌が悪くなるタイプです。“起こすと怖いから”……と、誰にも起こしてもらえません。そして二度寝の常習犯です……。今回紹介するのは、そんな私が出会った最強目覚ましアプリ『おこしてME』。マジで最強です! 爆音でアラームが鳴るだけでなく、“ミッション”を完遂しないと音が止まらない鬼の所業……。ぜひ使ってみてください!」YORKE.:これヤバいよね。鳴り止まないわけだからね。Ta_2は(お酒と眠りが)深くいくじゃないですか。Ta_2:いやーそうよ。深くいきますよ、我々。でも、最近の“朝弱い系”と言えば、意外と (サポートドラマーの)Ryoが遅れることが多くなってきた。YORKE.:そうかも。俺ね、朝寝坊したことってないんだよ。Ta_2:あ、意外とないよね。っていうか、(起きるの)早いよね。YORKE.:なのに俺、遅刻が多いっていう七不思議があるんですけど。なんでだろう?Ta_2:あなたはクルマの時間を読み違えることが多いんですよ(苦笑)。YORKE.:多いね! それもあるし……ツアー中も、俺すげえ早く起きてんのに、みんながもう集まっているときに出て行くこと多くない?Ta_2:あるあるある。YORKE.:なんでなんだろうなーと思って。Ta_2:あと、どっかコンビニ行っちゃって戻ってきてないとか。YORKE.:そういうことはあるかもしれない。「おこしてME」は、ツアー中、スタッフも含めてOLDCODEX内で流行りそうだな。さらにもう1通、YORKE.が知りたいと言っていた“最強のカメラアプリ”の報告も!<リスナーからのメッセージ>「おすすめのカメラアプリがあります。だいたいのJK(女子高生)は知ってると思います。『FiuFiu』というカメラアプリです。顔立ちが残念なアタシでも、けっこう盛れます!」YORKE.:やっぱり今の時代はね、コンプレックスもアプリでなんとかなる時代。それでバンバン自信持って投稿しまくっちゃう。Ta_2:今はさ、自撮りですら信じられない時代になってきたよね。YORKE.:いいことだよね。Ta_2:(「FiuFiu」アプリの)煽り文句がすごいぜ。“誰でも可愛く完璧な自撮りが撮れる”“プロカメラマンが使っているフィルターもあります”って。YORKE.:なるほどね。プロなめんなよ(笑)!Ta_2:あははは!YORKE.:俺、それで自分で描いた絵とか撮ってみたいな。それをジャケットにするとかさ、新しい発想だよね。Ta_2:アプリの力で絵がどう変わるのか?YORKE.:自分の顔って、ある程度わかるしね。たくさん(写真を)撮られるような仕事をやっているから、そうじゃないものを撮りたい……動物とかどうなるんだろうね?Ta_2:めっちゃキレイな顔立ちになるんじゃない?YORKE.:もともと可愛い顔してる猫とかいるじゃん。あいつら、もっとヤバいことになるのかな(笑)。Ta_2:めっちゃ目がデカくなったり(笑)。でもな~今のアプリはすごく自然だからな。YORKE.:カメラアプリも、みんなよく知ってるなぁって感じなんだけど。Ta_2:あとで俺もいろいろ入れてみるわ。遊んでみよう。YORKE.:ね。それこそツアー中に。俺(ライブが)終わったあと、オーディエンスをカメラで写したりするじゃん。今まで特に使ってないんだけど、あれもアプリでトライしてみてもいいかな。Ta_2:そういえば、ビデオのアプリで、昔のVHSビデオテープみたいな、ちょっと劣化した感じで撮れるヤツを、こないだ見つけたのよ。暗がりで撮ったりとかすると“ホラー感”が増すっていう(笑)。YORKE.:そういうのヤバイね。ツアー会場では、俺もいろいろ撮っていくので“YORKE.、新しいアプリ覚えたらしいぞ”ってときは、ぜひ注目してください(笑)。レコードレーベル「ランティス」創立20周年を記念して、所属アーティストが3ヵ月ずつの期間限定でパーソナリティ担当をリレーしていく「THE QUARTER」。10月からの新パーソナリティは、人気女性声優4人・寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生からなるスーパーガールズユニット「スフィア」です。どんなおしゃべりが飛び出すか、お楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:https://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top