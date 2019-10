Perfume とーやま校長の退任に「まさかそんなことが起きるとは」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日の生放送で発表された番組パーソナリティ・とーやま校長の来年3月の退任について、直接3人に報告に来た場面をお届けします。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月30日(月)放送分)あ〜ちゃん:今日のSCHOOL OF LOCK!で、すごいことが発表されましたね。のっち:びっくりした。かしゆか:衝撃ですね。あ〜ちゃん:めちゃくちゃ大きい声出しちゃった。びっくりしたよね。まさかそんなことが起きるとは、誰も思ってなかった。かしゆか:立て続けに!? って。(9/26にあしざわ教頭も退任)のっち:ね……。――とーやま校長がPerfumeの元へとーやま校長:直接、本当に伝えたいなと思って来させてもらいました。あ〜ちゃん:びっくりだよ。のっち:びっくりした。かしゆか:でも直接来てくれるっていうのが、なんか校長らしいよね。愛がある感じが。あ〜ちゃん:うん、嬉しかった。でも、校長はいつも面白いよね。本当のムードメーカーだと思う。この言葉はあなたの為にあるって感じ。とーやま校長:あ〜ちゃんだって、俺はそう思っているよ。あ〜ちゃん:いや、もう私なんぞは……!ってくらい、マジで天才だと思う。だから、今回退任するって聞いたときに“えー!”って思ったけど、“そりゃ10年もやっとったらそうよね”って。“時代は変化していくよね”って思ったし。あとやっぱ、校長の今後が楽しみ。とーやま校長:今後?あ〜ちゃん:うん。だってもっと大物になるべき人、だもん。のっち:ずっと言ってるね。とーやま校長:いやぁ、また……(笑)。かしゆか:満更でもないみたいな(笑)。どんどん赤くなってっちゃうよ。とーやま校長:でもね、それは本当にいろんなところで僕の名前を挙げてくれてるのが、ほんと嬉しくて。だってSCHOOL OF LOCK! じゃないところで……例えばスペースシャワーTVの番組に呼んでくれたりとか、BSで中田ヤスタカ先生との初めての対談……そこの間に俺がいるって。Perfumeが言ってくれてるわけでしょ、あれもね。かしゆか:そうそう。とーやま校長:本当に感謝しかないのよ、3人には。あ〜ちゃん:いや、こっちも感謝だよね。めっちゃ甘えちゃってるもんね、いろんなこと。のっち:うん、生放送教室行くのもすごく楽しみだったし。生放送は、校長に会いに行ってた。とーやま校長:……もう1回言ってもらっていいっすか。のっち:校長に、会いに行ってた。とーやま校長:たっ……ははは(笑)。のっち:校長の曲の解釈とかもすごく楽しみだったしね。かしゆか:ね。いつもどういう感想を持ってくれてるかな? って、楽しみにしてたからね。とーやま校長:……あの、まぁまだね、まだあるんで。なんか、今日でもう追い出されるみたいな雰囲気をすごく醸し出してた。かしゆか:“もう2度と”みたいな感じになっちゃった。あと半年間あるんですよね。あ〜ちゃん:半年間尽くしていくんだね。とーやま校長:そうです。でね、SCHOOL OF LOCK! は“未来の鍵を探すレディオ”なんでね。究極はみんなが未来の鍵を掴んで、いなくなることなんですよ。でもPerfumeはじめ、たくさんいろんな方が支えてくれてるSCHOOL OF LOCK! は、それでもやっぱあったほうがいいとも思うんですよ。で、それを残りの半年間でもっと知らしめたいなっていう気持ちもあって、それがこの学校に対しての恩返しでもあると思っているんです。で、そのときにPerfume研究員の力も必要なときが絶対あると思うので……その、協力していただけることがあったらお願いしたいなと思ってんです。あ〜ちゃん:何でもやります。かしゆか:ぜひ。のっち:マジで何でも。あ〜ちゃん:でも……あの、YouTubeだけはちょっとあれだけど。とーやま校長:『ドライ部』……(笑)。あ〜ちゃん:ドライ部は、あのちょっと……だったらHIKAKINのほうに出たい!とーやま校長:いや、そこの名前出したら終わりよ。のっち:再生回数はどうですか?とーやま校長:平均4200……回。でも“アクセルすごい優しいね”って言われるから……。あ〜ちゃん:アクセル?とーやま校長:“ブレーキも優しいね”って言われるから……。あ〜ちゃん:でもHIKAKINのほうが……。とーやま校長:HIKAKINは! だから!! そっちいったら全然おもしろくないから! じゃあ半年間よろしく!!――校長が去った後……かしゆか:でも本当に退任するんだね。あ〜ちゃん:うん……正直、本当にさみしいよ。あの人の学校じゃ。のっち:ふふふ、そうだよね。かしゆか:本当だよね。あ〜ちゃん:でも、この半年間できっと校長はもっとパワーアップして、みんなにも力になってくれるんだと思う。かしゆか・のっち:うん!あ〜ちゃん:楽しみにしていよう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/