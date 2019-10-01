忌野清志郎のトリビュートライブ「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO～五十年ゴム消し～」が2020年1月18日に大阪で開催される。

「ナニワ・サリバン・ショー」は2001年、2004年、2006年に清志郎が大阪・大阪城ホールで行ったライブ。約14年ぶりの開催となる今回の公演は、RCサクセションが初の東京・日本武道館ワンマンに挑む3日前にライブを行った旧大阪府立体育会館、現エディオンアリーナ大阪で行われる。

出演者には仲井戸“CHABO”麗市、奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、Ｔ字路s、寺岡呼人、トータス松本（ウルフルズ）、のん、間寛平、浜崎貴司（FLYING KIDS）、YO-KING（真心ブラザーズ）、渡辺大知（黒猫チェルシー）らがラインナップ。演奏を務めるバンド「NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND」にも梅津和時（A.Sax / KIKI BAND）、伊東ミキオ（Key / MIKIO TRIO） 、藤井一彦（G / THE GROOVERS）、中條卓（B / シアターブルック） 、サンコン Jr.（Dr / ウルフルズ） 、多田葉子（T.Sax / こまっちゃクレズマ）といったそうそうたるメンツが集う。

忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO～五十年ゴム消し～

2020年1月18日（土）大阪府 エディオンアリーナ大阪

＜出演者＞

奥田民生 / 宮藤官九郎 / 斉藤和義 / Ｔ字路s / 寺岡呼人 / トータス松本（ウルフルズ） / 仲井戸“CHABO”麗市 / のん / 間寛平 / 浜崎貴司（FLYING KIDS） / YO-KING / 渡辺大知（黒猫チェルシー） / and more



NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND

梅津和時（A.Sax / KIKI BAND）/ 伊東ミキオ（Key / MIKIO TRIO） / 藤井一彦（G / THE GROOVERS） / 中條卓（B / シアターブルック） / サンコン Jr.（Dr / ウルフルズ） / 多田葉子（T.Sax / こまっちゃクレズマ）