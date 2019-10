忌野清志郎のトリビュートライブ「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO~五十年ゴム消し~」が2020年1月18日に大阪で開催される。

「ナニワ・サリバン・ショー」は2001年、2004年、2006年に清志郎が大阪・大阪城ホールで行ったライブ。約14年ぶりの開催となる今回の公演は、RCサクセションが初の東京・日本武道館ワンマンに挑む3日前にライブを行った旧大阪府立体育会館、現エディオンアリーナ大阪で行われる。

出演者には仲井戸“CHABO”麗市、奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、T字路s、寺岡呼人、トータス松本(ウルフルズ)、のん、間寛平、浜崎貴司(FLYING KIDS)、YO-KING(真心ブラザーズ)、渡辺大知(黒猫チェルシー)らがラインナップ。演奏を務めるバンド「NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND」にも梅津和時(A.Sax / KIKI BAND)、伊東ミキオ(Key / MIKIO TRIO) 、藤井一彦(G / THE GROOVERS)、中條卓(B / シアターブルック) 、サンコン Jr.(Dr / ウルフルズ) 、多田葉子(T.Sax / こまっちゃクレズマ)といったそうそうたるメンツが集う。

忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO~五十年ゴム消し~

2020年1月18日(土)大阪府 エディオンアリーナ大阪

<出演者>

奥田民生 / 宮藤官九郎 / 斉藤和義 / T字路s / 寺岡呼人 / トータス松本(ウルフルズ) / 仲井戸“CHABO”麗市 / のん / 間寛平 / 浜崎貴司(FLYING KIDS) / YO-KING / 渡辺大知(黒猫チェルシー) / and more



NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND

梅津和時(A.Sax / KIKI BAND)/ 伊東ミキオ(Key / MIKIO TRIO) / 藤井一彦(G / THE GROOVERS) / 中條卓(B / シアターブルック) / サンコン Jr.(Dr / ウルフルズ) / 多田葉子(T.Sax / こまっちゃクレズマ)