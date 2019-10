UKソウルの新星、ニルファー・ヤンヤの初来日公演が決定

3月にリリースしたデビューアルバム『ミス・ユニヴァース』が各所で絶賛されているニルファー・ヤンヤが、12月11日に東京で一夜限りとなる来日公演を行うことが明らかになった。



ロンドン出身のトルコ系イギリス人であるニルファー・ヤンヤは、音楽好きの両親のもと12才頃までには楽器の弾き方を覚え、2014年頃からサウンドクラウドにデモ音源をアップロード。2016年のEP「Small Crimes/Keep on Calling」を皮切りに、『Plant Feed』(2017年)、『Do You Like Pain?』(2018年)とのべ3枚のEPをリリースしており、「BBC Sound Of 2018」にも選ばれるなど、早耳のリスナーの間で注目を集めるようになった。



彼女のデビューアルバム『ミス・ユニヴァース』は3月にATOからリリースされ、インディ・ロック、ソウル、ジャズ、トリップ・ポップといった、様々なジャンルからの影響を伺わせるそのサウンドは、Pitchforkの「Best New Music」をはじめ絶大な評価を獲得。収録曲「Baby Blu」のMVは、彼女がプライベートで訪れた日本で撮影されている。







来日公演の詳細は以下の通り。チケットは10月19日の一般発売に先駆け、主催者先行が本日10月1日17:00から10月7日23:00まで受付中だ。





<来日公演情報>



Nilüfer Yanya



日程:2019年12月11日(水)

会場:東京 渋谷WWW X

時間:OPEN 18:30/ START 19:30

料金:前売¥5,800(スタンディング・税込・1ドリンク別)

お問い合わせ:03-3444-6751(SMASH)