『メギド72』初の単独コンサートが開催決定！　ゲーム内先行チケットの販売は10月1日18時スタート予定

GzブレインとJVCケンウッド・ビクターエンタテインメントの共同主催により、スマートフォン向けアプリ『メギド72』初の単独コンサートとなる「メギド72 the concert ~新年の宴~ presented by ファミ通」が、2020年1月4日(土)にヒューリックホール東京にて開催されることが決定した。10月1日(火)18時より、ゲーム内先行のチケットの販売が開始される予定となっている。

※開始時刻は予告なく変更となる可能性があります。





『メギド72』はディー・エヌ・エーがサービス中のスマートフォン向けゲームアプリ。今回の音楽コンサートは、作中に登場する酒場を舞台に"メギド(悪魔)たちと楽しむ宴"をテーマにしている。豪華キャスト陣を迎え、作中音楽の生演奏やトークショウなどにより観衆をゲームの世界に誘う。





【ゲーム内先行チケットの販売(抽選)応募方法】

1 アプリ『メギド72』を起動

2 お知らせに表示される「メギド72コンサート先行申し込み」をクリック

3 お知らせ内のリンクからチケットぴあの販売サイトへ移動

4 申し込み内容を記載

※具体的な留意事項は公式サイトにて確認してください。

▲72席限定特典「ソロモン王専用メギド召喚カードケース」 (C)DeNA Co.,Ltd.





●「メギド72 the concert ~新年の宴~ presented by ファミ通」イベント概要

<公演日>2020年1月4日(土)

<会場>ヒューリックホール東京(東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階)

<時間>【昼の部】開場13:30/開演14:30 【夜の部】開場17:30/開演18:30

<チケット料金>【来場特典付き72席限定チケット】1万2500円(税込)【一般席】8200円(税込)

<年齢制限>未就学児入場不可

<メインキャスト>朝霧友陽(カスピエル役)、鈴木裕斗(インキュバス役)、高橋広樹(メフィスト役)

<ゲスト>生田善子(アスモデウス役)、宮下栄治(ベリト役)

※五十音順・敬称略

コンサート公式HP https://dev.famitsu.com/sp/megido72-concert2019/

『メギド72』公式Twitter @megido72

<公演に関する問い合わせ>info@llvictor.com エルアンドエル・ビクターエンタテインメント

(問い合わせ時間 11:00~18:00 土日祝・年末年始除く)

<主催>メギド72コンサート製作委員会

<製作>エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社/株式会社エムバ



