モーサム百々主催のイベントに、a flood of circleの佐々木亮介が出演決定

百々和宏(MO’SOME TONEBENDER)が主催するトーク&ライブ・イベント「Rock, Talk, Smoke....Drunk?」の第21回が、10月18日に虎ノ門Rethink Loungeにて開催される。



同イベントは、「ロックと酒とタバコの伝道師」である百々和宏が気心の知れたゲストを迎え、アルコールを片手にミュージシャン同士のざっくばらんなトークと、スペシャルなライブを披露するもの。21回目の開催となる今回は、百々と多くのステージを共にしてきたa flood of circleの佐々木亮介(Vo/Gt)が登場とあって、ブルージーな夜になりそうだ。





a flood of circleの佐々木亮介



「Rock, Talk, Smoke....Drunk?」では、これまでに斉藤和義、宮藤官九郎、山中さわお(the pillows)、向井秀徳(ZAZEN BOYS)、古市コータロー(THE COLLECTORS)らが登場し、毎回満員御礼の大盛況となっている。チケットは、10月2日(水)10:00よりイープラスにて販売開始。





<イベント情報>







『Rock, Talk, Smoke….Drunk?vol.21』



日程:2019年10月18日(金)

会場:虎ノ門・Rethink Lounge

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

出演:百々和宏(MOSOME TONEBENDER)

ゲスト:佐々木亮介(a flood of circle)



[チケット]

前売 3,000円 / 当日 3,500円(ドリンク代別途)

発売日:2019年10月2日(水)10:00

URL(イープラス):https://eplus.jp/sf/detail/3105560001-P0030001