ホークスの姿も！　 『ヒロアカ THE MOVIE ヒーローズ：ライジング』キービジュアル解禁

12月20日(金)に公開となる『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』のキービジュアルが解禁となった。



2014年7月、堀越耕平が『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載を開始して以来、既刊24巻のコミックスシリーズ累計発行部数は2300万部を突破。さらにこれまでTVアニメ第1期~3期が放送され、今年10月12日からは第4期のテレビ放送を控えている大人気作品『僕のヒーローアカデミア』(通称”ヒロアカ”)。映画シーンにおいても2018年夏に初となるアニメ劇場版が公開され、観客動員数139万人・興行収入17.2億円の大ヒットを記録した”ヒロアカ”の最新作が、この冬12月20日(金)に公開となる。



総人口の約8割が超常能力”個性”を持って生まれる世界で、人々と社会を守る職業・ヒーローになることを多くの若者が夢見る中、”無個性”で生まれてしまった主人公・緑谷出久(デク)が一人前のヒーローを目指してヒーロー輩出の名門校で成長していく姿を描く物語は、多くの共感と興奮を呼び、連載当初より人気が沸騰。日本国内だけに留まらず、北米・ヨーロッパ・アジアと世界中で圧倒的な人気を誇る作品だ。



今回解禁されたキービジュアルには、雄英高校ヒーロー科1年A組の生徒20人全員が登場。勇ましい表情の1年A組生徒たち。『ひとつになれ。最強を超えろ。』というコピーの通り、”平和の象徴”オールマイトの後を継ぐ、次世代のヒーローである彼らが団結して戦う姿、そして『助けて勝つ』『勝って助ける』という信念の下、先頭に立つデクと爆豪の姿に、期待に胸が膨らむビジュアルとなっている。



デクと爆豪の後ろで身を寄せる幼い2人の姿にも注目。劇場版のオリジナルキャラクターで、デクたちが期間限定の校外ヒーロー活動のために訪れた離島・那歩島(なぶとう)の住人で物語のカギを握るキャラクターとなっている。



背景には自らの『理想』を果たすべく”ある標的”を狙ってなぶとう那歩島を襲うナイン率いる敵<ヴィラン>たちの姿が! 彼らとデクの宿敵・死柄木たちとの関係は? そして彼らの目的と『理想』とは一体…!?

さらに、ポスター右上には、TVアニメシリーズにはまだ登場していない注目キャラクターの姿が。彼はプロヒーローのホークス。原作では、登場してから瞬く間に読者からすさまじい人気を獲得しており、このホークスをアニメで見ることができるのはこの劇場版が初となる。果たして、本作の物語にどのように絡んでくるのか・・・?



ファン悶絶必至の大迫力のキービジュアルに期待が高まる!



≪ストーリー≫

雪が降り続く冬のある夜。

ヒーロー社会を壊そうと目論む敵<ヴィラン>・死柄木弔たちが、密かに【何か】を運ぼうとしていた。彼らの動きを事前にキャッチしたプロヒーローたちが現場に駆け付け、激しい戦いを繰り広げる。その戦いの中、その【何か】は、仲間とともに去って行った。ちょうどその頃、出久たち雄英高校ヒーロー科1年A組の面々は、引退したNo.1ヒーロー・オールマイトの後を継ぐ ”次世代のヒーロー育成プロジェクト” の一環として、クラス全員で期間限定の校外ヒーロー活動のために日本のはるか南に位置する離島・那歩島を訪れていた。ここしばらく大きな事件が全く起きていない平和な島で、駐在ヒーローとして島の人々の生活を助けながら、忙しく、それでいてのんびりとした時間を過ごしていたが、その静寂を切り裂くように、突如謎の敵<ヴィラン>たちが那歩島に襲来、次々と島の施設を破壊していく。それを指揮するのは、「ナイン」。出久、爆豪ら1年A組のメンバーは力を合わせて敵<ヴィラン>に立ち向かうが、ナインの圧倒的な ”個性” と力は想像を遥かに超えるものだった。なぜ、ナインたちは那歩島を襲撃したのか? そして、出久たち1年A組の ”ニューヒーロー” たちは、果たして最凶の敵<ヴィラン>から島の人々を守ることができるのか――!?



『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社『週刊少年ジャンプ』連載)

監督:長崎健司

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーション制作/ボンズ

公開日/12月20日(金)



(C)2019『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE』製作委員会 (C)堀越耕平/集英社