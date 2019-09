BLACKPINK、「Kill This Love」MV グループ史上最速6億回再生を記録

BLACKPINKの最新楽曲「Kill This Love」のMVが日本時間9月29日午前に6億再生を突破し、その記念ビジュアルが解禁された。



今年4月5日にYouTubeで公開された同楽曲。公開から24時間で再生回数5670万を記録し、その後、公開から2日と14時間で1億再生を突破、同時に始まった音楽配信は、国内外問わずアメリカ、スウェーデン、ポルトガル、ブラジルなど世界36ヵ国の配信サイトで1位を記録した。







BLACKPINKとしては、公開されたMV全7曲のうち6曲が4億再生を超えており、さらに「BOOMBAYAH」(2016年8月8日公開)が7億1千万再生、「AS IF ITS YOUR LAST」(17年6月22日公開)6億8千万再生、「DDU-DU DDU-DU」(2018年6月15日公開)9億6千万再生と、6億再生を超えているMVが3作。新作が公開されるごとに再生数の速度を上げてきたBLACKPINK。今後に期待が高まる。









<リリース情報>







BLACKPINK

『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』



発売日:2019年10月16日(水)

①初回限定盤(BLACK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(BLACK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(BLACK Ver.)

・ステッカーシート(BLACK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き

【封入シリアルナンバー応募特典】

A賞:【BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA】日本公演

チケット付きオフィシャル出待ち 70名×4回公演分(東京/大阪/福岡) 計280名

B賞:直筆サイン入りポスター 30名

C賞:スペシャル待受け(画像) 200名



②初回限定盤(PINK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(PINK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(PINK Ver.)

・ステッカーシート(PINK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



③通常盤:2400円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



④〜⑦各メンバーソロ盤(数量限定)

各1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



=CD収録曲=

*全形態共通

1. Kill This Love -JP Ver.-

2. Dont Know What To Do -JP Ver.-

3. Kick It -JP Ver.-

4. Hope Not -JP Ver.-

5. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

6. Kill This Love -KR Ver.-

7. Dont Know What To Do -KR Ver.-

8. Kick It -KR Ver.-

9. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU (Remix) -KR Ver.-



■BLINK JAPAN限定

BLINK JAPAN(BLACKPINKファンクラブ)会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤(BLACK Ver.) 、初回限定盤(PINK Ver.)を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。





<ツアー情報>

「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」



=日本公演日程=

2019年12月4日(水)東京ドーム

2020年1月4日(土)京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡ヤフオク! ドーム



チケット一般発売日:2019年9月21日(土)10:00~



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/