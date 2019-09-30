BLACKPINK、「Kill This Love」MV グループ史上最速6億回再生を記録

BLACKPINKの最新楽曲「Kill This Love」のMVが日本時間9月29日午前に6億再生を突破し、その記念ビジュアルが解禁された。
今年4月5日にYouTubeで公開された同楽曲。公開から24時間で再生回数5670万を記録し、その後、公開から2日と14時間で1億再生を突破、同時に始まった音楽配信は、国内外問わずアメリカ、スウェーデン、ポルトガル、ブラジルなど世界36ヵ国の配信サイトで1位を記録した。
BLACKPINKとしては、公開されたMV全7曲のうち6曲が4億再生を超えており、さらに「BOOMBAYAH」（2016年8月8日公開）が7億1千万再生、「AS IF ITS YOUR LAST」（17年6月22日公開）6億8千万再生、「DDU-DU DDU-DU」（2018年6月15日公開）9億6千万再生と、6億再生を超えているMVが3作。新作が公開されるごとに再生数の速度を上げてきたBLACKPINK。今後に期待が高まる。
＜リリース情報＞
BLACKPINK
『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』
発売日：2019年10月16日（水）
①初回限定盤（BLACK Ver.）：4000円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）
-スペシャルパッケージ仕様
-豪華封入特典
・B3ポスター（BLACK Ver.）
・フォトカード（集合1枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（BLACK Ver.）
・ステッカーシート（BLACK Ver.）
・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）
（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
*特典応募シリアルアクセスコード付き
【封入シリアルナンバー応募特典】
A賞：【BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA】日本公演
チケット付きオフィシャル出待ち 70名×4回公演分(東京/大阪/福岡) 計280名
B賞：直筆サイン入りポスター 30名
C賞：スペシャル待受け(画像) 200名
②初回限定盤（PINK Ver.）：4000円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）
-スペシャルパッケージ仕様
-豪華封入特典
・B3ポスター（PINK Ver.）
・フォトカード（集合１枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（PINK Ver.）
・ステッカーシート（PINK Ver.）
・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）
（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
*特典応募シリアルアクセスコード付き
③通常盤：2400円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
*特典応募シリアルアクセスコード
④〜⑦各メンバーソロ盤（数量限定）
各1CD（全10曲収録）
*特典応募シリアルアクセスコード
＝CD収録曲＝
*全形態共通
1. Kill This Love -JP Ver.-
2. Dont Know What To Do -JP Ver.-
3. Kick It -JP Ver.-
4. Hope Not -JP Ver.-
5. DDU-DU DDU-DU （Remix） -JP Ver.-
6. Kill This Love -KR Ver.-
7. Dont Know What To Do -KR Ver.-
8. Kick It -KR Ver.-
9. Hope Not -KR Ver.-
10. DDU-DU DDU-DU （Remix） -KR Ver.-
■BLINK JAPAN限定
BLINK JAPAN（BLACKPINKファンクラブ）会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤（BLACK Ver.） 、初回限定盤（PINK Ver.）を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。
＜ツアー情報＞
「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」
＝日本公演日程＝
2019年12月4日（水）東京ドーム
2020年1月4日（土）京セラドーム大阪
2020年1月5日（日）京セラドーム大阪
2020年2月22日（土）福岡ヤフオク! ドーム
チケット一般発売日：2019年9月21日（土）10:00~
BLACKPINK JAPAN Official Website：https://ygex.jp/blackpink/
BLACKPINKの最新楽曲「Kill This Love」のMVが日本時間9月29日午前に6億再生を突破し、その記念ビジュアルが解禁された。
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