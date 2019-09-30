『新サクラ大戦』東雲初穂（CV：内田真礼）の歌う「女！！祭の心意気」MV公開

株式会社セガゲームスから2019年12月12日（木）に発売予定のPlayStation(R)4用ソフトウェア『新サクラ大戦』に登場するキャラクター、東雲初穂（CV：内田真礼）が歌う「女！！祭の心意気」のミュージックビデオ（Short ver.）が公開された。
「女！！祭の心意気」のフルバージョンは『新サクラ大戦 初回限定版』（数量限定）に同梱されるヴォーカルトラックCD集「『サクラ大戦』歴代歌謡集」に収録される。シリーズ6作品の歌唱曲62曲が収録されたCD6枚組に加え、シリーズをイラストで振り返るアートブック（A4判、72P）も。
◆東雲初穂（内田真礼）
「女！！祭の心意気」ミュージックビデオ（Short ver.）
『女！！祭の心意気』
歌唱：東雲初穂（内田真礼）
作詞：イシイジロウ
作曲：田中公平
編曲：中村博
●『新サクラ大戦』商品概要
対応機種：PlayStation(R)4
発売日：2019年12月12日（木）発売予定
価格：通常版・ダウンロード版 8800円＋税 初回限定版・デジタルデラックス版 1万4800円＋税
ジャンル：ドラマチック3Dアクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガゲームス
CERO表記：C区分（15歳以上対象）
メインキャラクターデザイン：久保帯人
ゲストキャラクターデザイン：堀口悠紀子、BUNBUN、島田フミカネ、杉森建 他
音楽：田中公平 ストーリー構成：イシイジロウ 原作：広井王子
キャスト：阿座上洋平、佐倉綾音、内田真礼、山村響、福原綾香、早見沙織、梅原裕一郎、上坂すみれ、島崎信長、沼倉愛美、水樹奈々、釘宮理恵 他
(C)SEGA
株式会社セガゲームスから2019年12月12日（木）に発売予定のPlayStation(R)4用ソフトウェア『新サクラ大戦』に登場するキャラクター、東雲初穂（CV：内田真礼）が歌う「女！！祭の心意気」のミュージックビデオ（Short ver.）が公開された。
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