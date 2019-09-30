『新サクラ大戦』東雲初穂（CV：内田真礼）の歌う「女！！祭の心意気」MV公開

株式会社セガゲームスから2019年12月12日（木）に発売予定のPlayStation(R)4用ソフトウェア『新サクラ大戦』に登場するキャラクター、東雲初穂（CV：内田真礼）が歌う「女！！祭の心意気」のミュージックビデオ（Short ver.）が公開された。



「女！！祭の心意気」のフルバージョンは『新サクラ大戦 初回限定版』（数量限定）に同梱されるヴォーカルトラックCD集「『サクラ大戦』歴代歌謡集」に収録される。シリーズ6作品の歌唱曲62曲が収録されたCD6枚組に加え、シリーズをイラストで振り返るアートブック（A4判、72P）も。



◆東雲初穂（内田真礼）

「女！！祭の心意気」ミュージックビデオ（Short ver.）





『女！！祭の心意気』

歌唱：東雲初穂（内田真礼）

作詞：イシイジロウ

作曲：田中公平

編曲：中村博





●『新サクラ大戦』商品概要

対応機種：PlayStation(R)4

発売日：2019年12月12日（木）発売予定

価格：通常版・ダウンロード版 8800円＋税 初回限定版・デジタルデラックス版 1万4800円＋税

ジャンル：ドラマチック3Dアクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガゲームス

CERO表記：C区分（15歳以上対象）

メインキャラクターデザイン：久保帯人

ゲストキャラクターデザイン：堀口悠紀子、BUNBUN、島田フミカネ、杉森建 他

音楽：田中公平 ストーリー構成：イシイジロウ 原作：広井王子

キャスト：阿座上洋平、佐倉綾音、内田真礼、山村響、福原綾香、早見沙織、梅原裕一郎、上坂すみれ、島崎信長、沼倉愛美、水樹奈々、釘宮理恵 他



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